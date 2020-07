Si todavía sirve, no se tira

Jueves 23 de julio de 2020

Lo ideal no es quedarse quietos. Que el confinamiento no profundice el sedentarismo. Pero en algún momento hay que sentarse y es mejor hacerlo en un sillón en buenas condiciones. En eso piensan los tapiceros, que sumaron más trabajo este año, no tanto volcado a las butacas de autos, sino a los sofás domiciliarios. Y mejor arreglar que tirar lo que todavía sirve (cual cerdito asado rechazado en discusión de familia animada). Con esa voluntad, el grupo Vecino Sustentable organizó un listado (abierto a más miembros) de reparadores de todo tipo de elemento, a fin de colaborar con el ambiente y la economía...