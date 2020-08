“Si queremos vivir mejor, que no haya nunca más Facundos” - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

“No podemos bajar los brazos. Si queremos vivir mejor y estar seguros de dónde están nuestros hijos, tiene que haber un cambio y ese cambio lo genera la sociedad. Que no haya nunca más Facundos, nunca más chicos ahorcados desaparecidos, nunca más chicos suicidados en comisarías. El nunca más tiene que ser nunca más de verdad”, dijo Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, en la conferencia de prensa que dio ayer luego de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.“Hoy me toca a mí en carne viva vivir todo esto. Yo no lo pedí, me encantaría estar en la tranquilidad de mi hogar con mis nietas y que mi hijo esté bien. Pero no es así”, dijo la mamá de Facundo durante la conferencia.La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último, manifestó estar “conforme y tranquila” tras la reunión que mantuvo con el presidente, a quien dijo haber sentido “muy sincero” en cuanto a su apoyo para llegar a la verdad y a hacer justicia con lo que sucedió con su hijo.“Lo miré a los ojos, he hablado con él, me ha dejado conforme, tranquila”, lo que “no quiere decir que no vaya a seguir buscando” a una respuesta para lo que le sucedió a Facundo Astudillo Castro, explicó.“El presidente mantiene su apoyo y se ha comprometido. El no va a encubrir ni tapar a nadie. Quiere lo mismo que yo, que se sepa la verdad y que se haga justicia”, dijo y afirmó que no tiene dudas respecto a que “la Policía bonaerense” es responsable de la desaparición de su hijo.Cristina Castro participará hoy del inicio de la autopsia a la que serán sometidos los restos hallados hace diez días en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri, y que se presume serían de su hijo.Hasta el momento, los restos encontrados permanecen en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense, encargado de realizar la autopsia.