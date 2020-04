Miércoles 1 de abril de 2020

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol y campeón olímpico, aclaró que le encantaría “estar en los Juegos” de Tokio, previstos para este año pero postergados para 2021 por la pandemia de coronavirus.

“Me encantaría jugar en Tokio y que no se hubieran suspendido los Juegos Olímpicos. Si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo”, apuntó el interno de Olimpia Milano, de Italia.

“Cuando digo que no sé si voy a estar en Tokio, no es porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión, sino porque no sé si va a haber Tokio y nadie lo sabe. Hay cosas más importantes en las que preocuparse. Es irrelevante saber si yo voy a estar”, aseguró el campeón olímpico en Atenas 2004.