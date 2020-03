Lunes 16 de marzo de 2020

“Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas para afrontar la pandemia del coronavirus.Ya la semana pasada hubo un intento de que la primera fecha de la Copa de la Superliga fuera transmitida por la TV Pública. Interlocutores del gobierno nacional tomaron contacto con las empresas que poseen los derechos (Turner -TNT Sports- y Fox Sports Premium -hoy en manos de Disney-) para sondear la posibilidad de liberar los partidos, dado que los hinchas no podían concurrir a los estadios. Pues bien, el presidente directamente hizo público su deseo.Por su parte, la AFA sacó un comunicado en el que explica que “se ha dispuesto suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo”. “En tanto, el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo Nacional”, cierra el comunicado.