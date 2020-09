Sevilla no pudo con la ‘máquina de Munich’ en la Supercopa de Europa - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

No pudo ser para el Sevilla de los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña (no ingresó), que comenzó ganándole a Bayern Munich con un gol del ex River pero no pudo sostener el ritmo de los alemanes, que lo ganaron 2-1 en el suplementario y se quedaron ayer con la Supercopa de Europa.El conjunto español se puso en ventaja de la mano de Ocampos, quien se hizo cargo de un penal y a los 13’ del primer tiempo abrió el marcador. Leon Goretzka fue el autor del gol del empate, cuando se jugaban 34’ de la etapa inicial, mientras que a los 13’ del primer tiempo suplementario Javi Martínez cabeceó solo y venció la meta del arquero Yassine Bounou.