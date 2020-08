Sevilla metió sexta - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Sevilla, con los argentinos Lucas Ocampos, Éver Banega y Franco Vázquez, se consagró ayer campeón de la Liga de Europa al vencer en la final al Inter de Lautaro Martínez por 3 a 2 en la ciudad alemana de Colonia, sin público por el coronavirus.Los goles de Sevilla fueron del neerlandés Luuk de Jong (por partida doble) y del brasileño Diego Carlos, mientras que en Inter marcaron el belga Romelo Lukaku, de penal, y el uruguayo Diego Godín.Banega y Ocampos, que salió lesionado a los 25’ del complemento, fueron importantes en el desarrollo con sus diferentes roles; Vázquez, por su parte, ingresó a falta de 15 minutos para el cierre.En el equipo italiano Lautaro Martínez completó un partido flojo, con poco contacto y una conexión débil con su socio Lukaku. De hecho, en una contra tardó en descargar y desperdició la única en la que estuvo cerca del gol. Antes del final fue reemplazado.Sevilla es el máximo ganador de la Liga de Europa, con seis títulos (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020); lo siguen Inter, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid, todos con tres consagraciones.A su vez, por ser el campeón jugará la Supercopa de Europa en el inicio de la nueva temporada contra el vencedor de la Liga de Campeones de Europa (Bayern Munich o París Saint Germain).El encuentro presentó dos ideas contrapuestas y que se mantuvieron a lo largo de los noventa minutos, con un Sevilla sediento de la pelota y una movilidad y presión insoportable para los defensores interistas, al tiempo que enfrente se sostuvo todo al espacio y al pelotazo para Lukaku.El volante Éver Banega se despidió del Sevilla español con el título y aseguró que se va del club de su vida “con la cabeza muy alta”.“Estoy contento pero es un momento triste y emotivo. Me voy del club de mi vida, me voy satisfecho, con otro título y con la cabeza bien alta. La unión de este grupo ha sido la clave para ganar. Todo eso se ha plasmado durante todo el campeonato”, señaló el ex Boca, quien se irá a jugar al fútbol de Arabia Saudita.“Quiero agradecer a todos mis compañeros por hacerme ganar otra copa, al cuerpo técnico por habernos llevado a lo más alto y a toda la afición. La despedida es como creo que me merezco”, dijo el argentino.Preguntado por su abrazo con el DT Julen Lopetegui, Banega reconoció que fue un gesto de “cariño” por todo el “trabajo”.“Tengo que darle las gracias porque cuando bajé un poco el nivel, él me sacó del equipo, pero me puse las pilas y terminé jugando. Sin el trabajo no se llega a ningún lado”, apuntó.