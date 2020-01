Sesiones extraordinarias recién a partir de febrero

Martes 14 de enero de 2020

Finalmente no habrá sesiones extraordinarias en enero y el gobierno convocará recién para febrero al Congreso para empezar a discutir un paquete de proyectos de ley que aún están por cerrarse en la letra chica de la Casa Rosada.Según consignaron en el gobierno y en el Congreso, la idea ahora es convocar a sesiones extraordinarias a partir del 6 de febrero y no desde el 22 de enero como se había previsto en un primer momento.En rigor, la demora en la convocatoria a extraordinarias no responde a una falta de acuerdo entre legisladores opositores y oficialistas sino en que el Poder Ejecutivo aún no mandó al Congreso ningún proyecto de ley y a este ritmo no llegaría antes de mañana.De esta manera, fuentes de la Cámara de Diputados aclararon que “estando en receso el personal del Congreso no se llegará a reunir a extraordinarias para el 22 de enero ya que no hay comisiones ni personal en este momento”.Para que esto se logre, se debería anunciar una semana antes de la fecha prevista la convocatoria a fin de poner en funcionamiento el Congreso.Sin embargo, hasta ahora desde la jefatura de Gabinete conducida por Santiago Cafiero no enviaron ningún temario de las sesiones extraordinarias y tampoco en la Secretaría Legal y Técnica que dirige Vilma Ibarra recibieron proyectos de leyes.El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández confirmó que el proyecto de ley de reforma judicial será enviado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en sesiones extraordinarias.