Serie A: con gol de Lautaro, Inter ganó y lidera junto a la Juve

Martes 7 de enero de 2020

Inter sigue prendido en la cima de la Serie A de Italia. El Nerazurri se impuso ayer por 3-1 (el tercero lo marcó Lautaro Martínez) en condición de visitante al Napoli y continúa mano a mano con Juventus: son líderes con 45 puntos.Los dirigidos por Antonio Conte pegaron rápido en el primer tiempo y empezaron a liquidar el partido, con un doblete de Romelu Lukaku (13’ y 32’).Milik marcó el descuento a los 39’ y Napoli liquidó en complemento: Martínez aprovechó un error de Manolas (intentó despejar pero no pudo) y definió sin problemas dentro del área chica, a los 17’.De esta manera, Inter lleva once partidos sin conocer la derrota y no le pierde pisada a la Juventus que ayer goleó 4-0 a Cagliari en Turín con un triplete de Cristiano Ronaldo y otro tanto de Gonzalo Higuaín.Por otra parte Atalanta goleó 5-0 a Parma con un gol del Papu Gómez y se afianza en los puestos de copas europeas, mientras que Udinese se impuso 1-0 en su visita Lecce con un golazo de Rodrigo De Paul.