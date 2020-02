“Sergio sigue sin ningún cambio”

Sábado 15 de febrero de 2020

El cantante Joaquín Sabina presenta “una evolución favorable” tras haber sido operado de urgencia el jueves, luego de que se desplomara el miércoles durante un concierto que estaba dando junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid.

El segundo parte médico oficializado ayer desde el hospital Ruber Internacional de Madrid, arrojó buenas noticias. El músico sigue en la unidad de cuidados intensivos pero se espera que el fin de semana sea trasladado a una sala común para continuar con su recuperación.

El escueto parte agregó que no se facilitarán nuevos informes médicos “salvo que surgiera algún cambio relevante” en la evolución del paciente y aclaró que se emitió a pedido de la familia del artista, a quien se le hizo entrega del mismo.

Si bien, el parte médico de Sabina trajo tranquilidad sobre su salud y el artista podría obtener el alta médica en las próximas horas, resultó inevitable no pensar en el accidente que sufrió hace once meses Sergio Denis en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, al caer desde el escenario al foso de orquesta de casi tres metros de altura y luego del cual continúa peleando por su vida, ahora internado en la clínica de rehabilitación integral Alcla, en el barrio de Belgrano.

Carlos Hoffmann, hermano del intérprete no pudo evitar relacionar ambos hechos. “La noticia me transportó a Tucumán inmediatamente, pero al ver el video en que caía de pie me tranquilizó un poco. Pueda ser que no le traiga problemas”, dijo ayer a Teleshow, aliviado de que el español se esté recuperando.

Al ser consultado por la salud de Sergio, dijo que “sigue sin ningún cambio” y que la “situación es la misma que todos los meses anteriores”. Desde mayo está internado en e centro de rehabilitación, donde se encuentra en coma, debido al daño cerebral producto de accidente. Su familia lo visita a diario, y él escucha radio y música.

“Ahora lo sientan en una silla de ruedas y antes eso no se podía hacer. Se puede sentar. Tiene una mejoría. Abre los ojos y tiene una mirada un poquito más comprensiva. No tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener. Los enfermeros hablan de que ven mejoras. Está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente”, dijo Diego Colombo, amigo del ídolo hace unos meses a este sitio.