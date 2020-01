Sergio Massa: “No creo en el suicidio de Nisman"

Jueves 16 de enero de 2020 | 10:30hs.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que Alberto Nisman fue asesinado u obligado a matarse. Ante la pregunta de Luis Novaresio sobre qué cree que sucedió con el fiscal que investigaba la voladura de la AMIA, el legislador nacional e integrante del Frente de Todos aseguró: “Intuitivamente no creo en el suicidio de Nisman”.Y desarrolló: “No parecía que la actitud que traía previo a su fallecimiento sea la actitud de alguien que piensa en suicidarse; en todo caso, intuitivamente, creo más en el homicidio o en el suicidio inducido”, declaró Massa en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.El próximo sábado se cumplirán cinco años del día en que Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Horas antes de su fallecimiento, el fiscal había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir el ataque terrorista perpetrado en 1994 y había adelantado que se presentaría en el Congreso para dar más detalles sobre sus sospechas.De acuerdo a la investigación de la justicia federal, el ex titular la Unidad UFI-AMIA fue asesinado por al menos dos personas. La hipótesis de Massa coincide con la esgrimida por el presidente Alberto Fernández en un reportaje grabado hace dos años y difundido recientemente por Netflix. Tras asumir como jefe de Estado, Fernández revisó su mirada y dijo que no hay pruebas contundentes para hablar de un crimen. Además, ordenó auditar la pericia de Gendarmería en la cual se sostienen las sospechas de los investigadores.Pese a las diferencias de criterio, Massa resaltó que el Presidente está comprometido en avanzar con la investigación y en que se esclarezcan definitivamente los ataques terroristas a la Embajada de Israel y a la mutual judía. “Tenemos que lograr que la justicia tenga todas las herramientas para poder esclarecer estos hechos que son marcas indelebles que en la sociedad argentina cristalizan la idea de impunidad que tenemos que borrar”, reflexionó.El documental y el aniversario de la muerte del fiscal revivieron el interés en el caso. El medio Infobae reveló este jueves que se descubrió que una huella que había sido encontrada en el baño del departamento de Le Parc pertenece a la de un prefecto que trabajó en el caso el día del hallazgo del cuerpo.Está previsto que el sábado se realice una movilización para pedir el esclarecimiento del caso. Sin embargo, las internas políticas complicaron la organización de la concentración pensada en un principio como un homenaje al funcionario judicial fallecido.