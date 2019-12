Sergio Hernández quedó confirmado como técnico de la selección de básquet hasta Tokio 2020

Martes 24 de diciembre de 2019 | 17:00hs.





El ambiente del básquet -y el deporte argentino- estaba en vilo porque el DT bahiense, uno de los mejores del Mundial, se la había jugado fuerte por la continuidad de Federico Susbielles, el presidente de CABB saliente, que hace días no pudo ni siquiera presentar la lista para competir contra la de Borro. Oveja, amante de la gestión de su coterráneo, no parecía ver con buenos ojos la llegada del presidente de Obras Sanitarias y la Asociación de Clubes. Sin embargo, la sangre no llegó al río.





“Mi prioridad es la continuidad de Sergio. Nos conocemos bastante, siempre lo admiré y quise contratar. Pero siempre me ganaron de mano. Yo aspiro a que siga, no quiero tocar nada de lo que está bien. Y la Selección mayor es una de las cosas que está muy bien. Confío en que nos vamos a poner de acuerdo”, aseguró Borro.





Por ahora no hay palabra oficial, el anuncio se espera que lo haga el entrenador. Pero al menos se sabe que seguirá, una gran noticia para terminar un año histórico para el básquet argentino, que se coronó con un Mundial histórico, por el juego y el resultado (subcampeón).





La continuidad de Sergio, uno imagina, puede generar un efecto dominó y que nadie se baje. Recordemos que Luis Scola y Facundo Campazzo, las dos estrellas del equipo, también habían expresado con firmeza y claridad su apoyo a Susbielles y preocupación por la asunción de Borro. El directivo, que llegó con gran apoyo de sus pares y con un plan integral para masificar el básquet, fortalecer las federaciones y modernizar aún más a la CABB, espera poder viajar a Europa, quizá en enero, para juntarse con los líderes de la Selección.

Sergio Hernández se juntó con Fabián Borro, flamante nuevo presidente de la Confederación Argentina, y luego de una charla de horas, acordó que dirigirá a la Selección en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.