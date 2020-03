Sergio Denis y el cumpleaños más difícil de todos

Martes 17 de marzo de 2020

“Sergio Denis cumple 71 años, el cumple más triste sin dudas”, escribieron ayer desde una de las páginas de Facebook creadas por sus fanáticos para homenajearlo y darle fuerzas en lo que fue, sin dudas, el año más difícil de su vida.Bárbara, una de las hijas del cantante, habló con Teleshow: “No hay más novedades que lo mismo que se dijo la semana pasada al cumplirse el año (del accidente), lamentablemente no hubo ningún cambio”.“Él sigue igual, no entiende, está desconectado de la realidad”, dijo a Teleshow Diego Colombo, amigo y abogado del intérprete que hace un par de días que no lo ve. Su idea, según lo había hablado con Federico, hijo del músico, era ir a verlo durante la tarde para saludarlo, pero la visita deberá postergarse ya que por el coronavirus desde el Alcla, donde se encuentra internado el intérprete, extremaron los controles para las visitas y el letrado amaneció con unas pocas líneas de fiebre.Quienes sí irán a verlo y a pasar su cumpleaños con él son sus hijos y su hermano, que desde hace más de un año lo visitan periódicamente. “Él sigue sin ningún cambio, la situación es la misma que todos los meses anteriores”, había dicho Carlos Hoffmann hace unas semanas a Teleshow, y hoy el parte es el mismo.El ídolo, que a lo largo de su vida sufrió varios embates (de joven ya se había caído de un escenario, perdió la voz consecuencia de los problemas económicos y hasta estuvo clínicamente muerto tras un infarto) batalla una de las peleas más complejas, pero como lo hizo las veces anteriores, él no se rinde y sigue luchando.El 11 de marzo del 2019, mientas se disponía a cantar paradójicamente el tema que hace 50 años lo lanzó a la música, “Te llamo para despedirme”, Héctor Omar Hoffmann –como es su verdadero nombre– cayó desde el escenario al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa de Tucumán.De inmediato fue trasladado al hospital de la zona, Ángel C. Padilla, donde los médicos lo estabilizaron. En abril fue trasladado al Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde le realizaron dos intervenciones quirúrgicas y desde mayo está internado en la clínica de rehabilitación Alcla, en Belgrano.“Sergio está en coma, las enfermeras lo sientan en una silla de ruedas y él abre los ojos, pero no tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener”, había dicho a Teleshow Diego Colombo.En el mismo sentido, su hermano había contado que el intérprete estaba “bien físicamente”, pero que no había nada que hacer ya que la reacción debía “venir de él”. En este año sus hijos prefirieron mantener el bajo perfil. Federico, también músico, compartía los partes médicos de su padre a través de las redes sociales, pero desde mayo del año pasado que no hay novedades. Victoria nunca habló en los medios y Bárbara suele publicar en su cuenta de Facebook mensajes a su papá.“Leo opiniones sobre mi papá diciendo ‘déjenlo ir’, ‘desconéctenlo’, hagan esto, hagan lo otro, cuando ni siquiera está conectado, eso sin nombrar tantas otras cosas que lamentablemente hay que leer y ver, los memes, los chistes de mal gusto o simplemente opiniones y comentarios fuera de lugar fueron y son miles. En todo este tiempo me asombré de la cantidad de gente que habla sin saber o que opina por medio de un programa de TV”, fue lo último que escribió Bárbara poco tiempo antes de cumplirse un año del accidente.Sus hijos y su hermano Carlos se acercan periódicamente a visitarlo al centro de rehabilitación, como también su hermana Nora, que aunque no vive en Buenos Aires viaja siempre que puede a visitar a su hermano y a acompañar a sus sobrinos.“A veces estoy llegando a la clínica y me digo: ‘no puedo creer que estemos pasando, viviendo esto’. Hace un año que vengo a verlo. Solo a verlo y nada más”, dijo hace cinco días al cumplirse un año de la caída en Tucumán, y agregó con tristeza: “Le hablamos, hacemos todo lo que nos dijeron que hagamos, pero obviamente no hay respuesta”.Al igual que su cumpleaños número 70, Sergio recibió sus 71 en una clínica, inconsciente y en medio de la lucha más difícil, pero como siempre, rodeado del amor de su familia y de sus fanáticos que desde hace más de un año hacen fuerza por él, para que, como el gran luchador que es, pueda salir adelante.