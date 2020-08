Sergio Berni y Gerardo Morales tienen coronavirus

Sábado 15 de agosto de 2020

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, están infectados con coronavirus, se confirmó anoche. Ambos se encuentran asintomáticos y cumpliendo aislamiento. En el caso de Berni, el funcionario del gobierno bonaerense había sido aislado preventivamente el domingo luego de que se lo identificara como contacto estrecho de un caso positivo. Ayer aseguró que no tiene “ningún síntoma” y se siente “perfecto”.El ex funcionario nacional es uno de los integrantes del gabinete de Axel Kicillof con más exposición debido a su trabajo y su forma de trabajo. Suele estar en operativos policiales en diferentes municipios del conurbano, donde se registra el foco de contagio del virus Covid-19.En cuanto al mandatario jujeño, publicó anoche en redes sociales: “Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas”.Morales aprovechó para hacerles un pedido a los jujeños: “En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. ¡No bajemos los brazos!”.