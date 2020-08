Sergio Berni tiene Covid-19

Sábado 15 de agosto de 2020 | 08:50hs.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tiene coronavirus y se encuentra "en buen estado general de salud y sin ningún tipo de síntomas", indicaron fuentes de la gobernación. El funcionario se había aislado preventivamente el domingo pasado en su casa de Zárate por ser contacto estrecho de un colaborador que también había dado positivo.Berni es uno de los funcionarios del gobierno bonaerense con más exposición debido a su trabajo y su forma de hacerlo. Suele estar en operativos policiales en diferentes municipios del conurbano, donde se registra un alto nivel de circulación comunitaria del virus, y el promedio de casos diarios oscila entre 4000 y 5000."Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decisión y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mi, le quedan las horas contadas", escribió Berni en su cuenta de Twitter.El ministro bonaerense no es el primer dirigente político en contagiarse coronavirus. En la noche de este viernes también se conoció que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, contrajo la enfermedad. En tanto, unas semanas atrás, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, se aisló preventivamente por tener algunos síntomas y un día después dio positivo. Lo mismo sucedió con otros funcionarios o dirigentes, como es el caso de los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Merlo, Gustavo Menéndez, y de Quilmes, Mayra Mendoza, que tuvieron COVID-19.Hasta el momento, la provincia de Buenos Aires es la región del país que tiene más casos confirmados. De acuerdo a las cifras oficiales, a la fecha el total de contagios asciende a 175.538 totales mientras que el número de muertes es 3220.Según informó el Ministerio de Salud de la Nación en el último reporte, el total de positivos en todo el territorio argentino es de 282.437. De ellos el 49,1% son mujeres y el 50,9% son hombres. 1148 de estos casos son importados 72.902 son contactos estrechos de casos confirmados, 168.252 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) se extenderá hasta el 30 de agosto, casi sin modificaciones para la provincia de Buenos Aires. Mientras que, en la Ciudad se habilitarán los deportes individuales, y se analizará la reapertura de los hoteles y los comercios de las zonas de Once y la calle Avellaneda, en Flores.Durante la conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, de la que también participaron Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el Presidente apeló a la responsabilidad social de la población para frenar el avance del virus y evitar el colapso del sistema sanitario.