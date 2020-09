Serena Williams se retiró de Roland Garros - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020 | 11:15hs.

La tenista estadounidense Serena Williams, exnúmero uno del mundo y ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció hoy su baja de Roland Garros debido a una lesión en el tendón de Aquiles que la tiene a maltraer desde el US Open jugado hace poco más de dos semanas.Williams, ubicada actualmente en el noveno puesto del ranking mundial de la WTA, anunció que se retira del abierto francés que se juega en el barrio parisino de Bois de Boulogne en una rueda de prensa que ofreció antes del partido de la segunda ronda que debía jugar frente a la búlgara Tsvetana Pironkova (157).“Me encanta jugar en París y adoro el polvo de ladrillo, así que quería hacer un esfuerzo. Sin embargo, tengo un problema con el tendón de Aquiles, me cuesta caminar y eso es un signo claro de que tengo que parar para intentar recuperarme”, explicó Williams ante la prensa.La tenista estadounidense, de 39 años, se presentó en el tercer Grand Slam del año con una cómoda victoria sobre su compatriota Kristie Ahn (102) por 7-6 (7-2) y 6-0, y era una de las grandes candidatas a ganar el título, junto a la rumana Simona Halep (2), la checa Karolina Pliskova (4), la bielorrusa Victoria Azarenka (14) y la española Garbiñe Muguruza (15).Roland Garros nunca fue su torneo favorito, pero lo ganó en tres ocasiones, la última en 2015 y buscaba un cuarto triunfo para igualar con la belga Justine Henin, después de que en 2019, físicamente mermada, no pudiera superar la tercera ronda.Desde su victoria en el Abierto de Australia de 2017 no volvió a triunfar en un Grand Slam, pese a que la pasada temporada llegó a la final de dos, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.Luego llegó su paréntesis por maternidad, del que regresó en marzo de 2018, sin que desde entonces haya podido sumar el título grande que tanto ansía.Serena Williams, campeona de Roland Garros en las ediciones de 2002, 2013 y 2015, y reciente semifinalista del US Open, no podrá alcanzar en París el récord histórico de 24 títulos de Grand Slam en poder de la australiana Margaret Court, retirada del tenis en 1977.