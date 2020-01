Serbia se consagró campeón de la primera ATP Cup

Lunes 13 de enero de 2020

Serbia, comandada por el número 2 del mundo Novak Djokovic, conquistó la primera edición de la ATP Cup en Sidney al derrotar a España en la final por 2-1.España dominaba la final 1-0 luego de la victoria de Roberto Bautista sobre Dusan Lajovic (7-5, 6-1). Pero a Novak Djokovic no le tembló el pulso y superó a Rafael Nadal por 6-2, 7-6 (7/4) para poner el empate en la final e infligirle al balear su segunda derrota en individuales esta semana, a pocos días del inicio del Open de Australia (del 20 de enero al 2 de febrero).En el dobles decisivo, en el que no participó Nadal por cansancio pese a que había anunciado que sí en un primer momento, Djokovic, que formó pareja con Viktor Troicki, perdió su primer juego al saque. Con 3-1 abajo, los serbios le dieron la vuelta a la situación, encadenando siete juegos consecutivos para colocarse con un set y un break de ventaja (6-3, 2-0), una distancia que no podría remontar la pareja española formada por Pablo Carreño y Feliciano López.De esta manera, España, campeona de la Copa Davis en noviembre de 2019 en Madrid, se quedó sin conquistar el doblete.Por otro lado, Nadal hizo un llamado para la fusión de la ATP Cup con la Copa Davis, que ganó hace seis semanas, pidiendo a las instancias que dirigen el tenis “arreglar” la situación. “La ATP Cup es una gran competición pero, al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar que dos Copas del Mundo en un mes no es sostenible”, declaró Nadal en referencia a la Copa Davis, disputada en Madrid.