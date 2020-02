“Ser transexual era mal visto, sufría mucho bullying”

Martes 4 de febrero de 2020

Victoria Elsa Rojas (35) es una mujer transexual oriunda de Eldorado. “Muchos años atrás ser una persona transexual era mal visto, sufría mucho bullying, no la pasaba bien, entonces decidí dejar la secundaria. No conseguir nada me llevó a la ejercer la prostitución”, confesó en diálogo con El Territorio.

Es la primera mujer trans de la zona Norte que obtuvo el Documento Nacional de Identidad (DNI) con un nombre femenino, situación que la recuerda con mucha alegría.

Con el paso del tiempo, su ánimos de superación comenzaron a crecer y comenzó a estudiar peluquería en el Centro de Integración Comunitario (CIC) de Eldorado en 2016. Además terminó el secundario en el BOP 24.

“Mi trabajo es la prostitución, hay que decir la verdad porque soy transparente, así me compré todas mis cosas para la peluquería que inicié en mi casa. Al principio venía bien, salía menos a trabajar, pero después la situación económica hizo que no pueda adquirir más los insumos y tuve que cerrar”.

Sin embargo, siempre fue solidaria y en más de una ocasión se sumó a campañas municipales de atención al público, donde mostró sus dotes como peluquera de manera gratuita.

Recientemente recibió desde la Secretaria de Acción Social la oferta de un contrato para enseñar peluquería en el CIC del kilómetro 7 en Eldorado: “Mi felicidad es extrema, encima voy hacer lo que me gusta”.

Es la primera vez que el municipio emplea a una persona transexual. Por estos días, su anhelo es poder finalmente dedicarse al oficio de peluquera y dejar las calles.

Además, considera que desde su nuevo empleo podrá ayudar a mujeres que al igual que ella ejercen la prostitución. “Conozco a muchas chicas, me gustaría que estudien, terminen el secundario, que vean que se puede vivir de otra manera”, concluyó.