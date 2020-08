“Ser parte de esto es histórico para el país y el mundo”

Martes 4 de agosto de 2020

La prueba consta de cuatro aplicaciones en un período de dos años.





El experimento del laboratorio en Argentina Pfizer reveló que la Argentina fue seleccionada para testear la vacuna contra el coronavirus, que ya ha pasado las pruebas iniciales de seguridad en Alemania y Estados Unidos y fue autorizada a avanzar a pruebas de eficacia por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos. Ante la aparición del coronavirus se iniciaron conversaciones para que fuera la Argentina el país que acompañe a Estados Unidos en la prueba de la vacuna de la compañía farmacéutica. Cuando esto comenzó- a mediados de mayo- había muchos países interesados. El estudio está sujeto a la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Eugenio Albrecht (44) es un misionero voluntario para la prueba de la vacuna contra el coronavirus en Argentina, llevada a cabo por el laboratorio Pfizer. Los estudios se llevan adelante en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires.“Fue como sorpresivo todo”, dijo al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.“Vi en un diario sobre la convocatoria, había un link para la inscripción, lo hice y una semana después me avisan que me habían tomado como voluntario”, contó Eugenio, quien nació en Colonia Alicia, zona del Alto Uruguay, en tanto vivió en Córdoba, Oberá y ahora reside en Capital Federal, donde se vive el pico de la pandemia.“Hay una serie de estudios que hay que hacerse porque no solamente es un pinchazo y listo, uno tiene que no haber padecido ciertas enfermedades que tienen que ver con virus, se hace un hisopado, el especialista que me contactó y al que puedo llamar por cualquier duda ya me adelantó que la primera visita dura alrededor de cuatro horas”, explicó el misionero.“Me pasan a buscar, me llevan al hospital, es un proceso bastante largo, yo estoy orgulloso de poder participar y ser parte de esto que es importante e histórico para nuestro país y el mundo”, dijo sin dudar Eugenio.“En el Hospital Militar hay un equipo argentino del laboratorio Pfizer, que es el que está trabajando, que elaboró la vacuna y eligió la Argentina por el trabajo de punta y de excelencia que hay en nuestro país”, detalló Albrecht, que aseguró que: “Eso me da confianza”.Sobre cómo es el día a día en Buenos Aires con la situación de contagios del virus, la cantidad récord de personas fallecidas y de quienes se muestran en contra de la cuarentena, el misionero aseguró que “se vive con un estrés constante, porque una cosa es saber que el virus está y otra es vivir con el virus en la puerta de tu casa o en la calle de tu casa. Vivimos en un departamento y esto nos cambió la vida, tuvimos que adaptarnos a un montón de cosas”.“Yo soy trabajador esencial, al igual que mi señora, podemos salir para trabajar, pero se complica muchísimo todo y la situación es estresante porque todo el tiempo hay que estar atento a lo que hiciste, en dónde pisaste, qué tocaste. Te puede llegar a enfermarte si no estás bien en tu centro...”, explicó.“Empezás a perseguirte todo el tiempo si no te ponés un poco las pilas”, resumió y detalló que “hay muchísima gente con ataques de pánico, que está depresiva, es muy grave la situación”.“Como misionero veo lo que sucede en la provincia y veo que se juntan de a 80, no tienen conciencia de que una sola persona que tenga el virus es capaz de hacer estragos una ciudad”, alertó y advirtió: “No hay que juntarse, después puede ser tarde y vivir así como estamos no lo deseo a nadie”.Eugenio tendrá la primera aplicación para la prueba de la vacuna el próximo sábado 15. Hubo 15.000 voluntarios anotados y quedaron seleccionados 150.