“Ser papás no es algo que necesitemos para ser felices”

“Tres meses y una semana lo sentí dentro mío, le escuchamos el corazón y hasta supimos su sexo. Era el año más feliz de nuestras vidas, el fruto de nuestro amor crecía. Hasta que todo se detuvo y en este momento nos invade el dolor y la impotencia. Sé que el tiempo lo cura todo, y deseo que esto pase rápido. Creo en Dios y no quisiera dejar de creer en Él, sólo le pido que a su tiempo nos regale otro milagro”, escribió Gimena Accardi en las redes sociales en julio del 2013.

De esa manera, la actriz contaba que estaba pasando con su pareja Nicolás Vázquez, uno de los momentos más tristes de su vida tras la pérdida de un embarazo.

Días más tarde, el protagonista de Una semana nada más escribió en su cuenta de Twitter: “Sólo Dios sabe por qué hace las cosas, gracias a cada uno de ustedes por sus palabras, hace bien”.

Desde ese momento, los artistas prácticamente no volvieron a referirse al tema y su relación se afianzó cada vez más: trabajaron juntos en la obra El otro lado de la cama entre el 2016 y el 2017 y en diciembre del 2016 se casaron rodeados de amigos en Mar del Plata, luego de casi una década juntos.



Futuro

En una charla íntima en Crónica TV en la que habló del trabajo y de su relación con Accardi, Nico fue consultado sobre la posibilidad de ser padres.

“No está en los planes agrandar la familia”, dijo pero agregó: “Me gustaría ser papá, por supuesto que me gustaría ser papá. Pero no es una prioridad de la pareja para ser feliz”.

“Es algo que hablamos hace poco, hay parejas en las que por ahí es una asignatura. Que lo buscan, que es una gran asignatura o lo buscan, o es el gran deseo, no lo es. Si bien me encantaría, no es algo que necesitamos para ser felices y eso me pone orgulloso de la pareja que formamos, habla de mucha libertad y de no seguir un mandato. ‘Bueno, hace doce años que están juntos, ‘¿Y los chicos?’ van a venir cuando tengan que venir”, agregó el actor.

Luego cerró el tema: “Me encantaría, me re contra veo y la veo porque sé cómo somos con nuestros sobrinos y en mi caso con cualquier chico, Rita (la hija de su compañero de elenco Benjamín Rojas) es como una ahijada, pero amo a los chicos y me encantaría”.

En el 2018, en pleno debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la flamante protagonista de Separadas se había referido a través de su cuenta de Instagram a la maternidad: “Como mujer, nunca aborté, simplemente porque quiero y deseo formar una familia con la persona que elegí. Perdí un embarazo de 13 semanas y lloré durante meses. Porque para mí eso que estaba en mi panza era un bebé desde el momento que me dio positivo el test”, comenzó su texto.

“Estoy a favor de la legalización del aborto porque puedo entender que muchas mujeres no corrieron mi suerte. Porque puedo empatizar y entender que muchas no quieren ni desean ser madres, que otras muchísimas no pueden por los motivos que sean. No me importan las razones por las cuales quieran interrumpir el embarazo. Las mujeres que deciden no seguir con ese embarazo, no lo siguen. ¿Cómo? Abortando. Lo harán igual sea legal o no. Porque el aborto existe desde que existe el embarazo”, siguió.