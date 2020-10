Septiembre récord en contagios pero con mínima ocupación en terapia - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020 | 06:00hs.

Por Griselda Acuña interior@elterritorio.com.ar

Con 52 casos de coronavirus confirmados por laboratorio, septiembre se convirtió en récord de contagios desde que se detectó el primer infectado en Misiones, el 27 de marzo pasado. Desde que el virus arribó a la provincia, abril - con 19 positivos- se perfilaba como el mes de mayor contagio. La provincia supera el centenar de pacientes que contrajeron el virus, de los cuales la gran mayoría lo hizo con síntomas leves estando externado.Ayer, el último día del mes de la primavera cerró con otros ocho positivos, cuatro de Posadas y otros cuatro de Puerto Iguazú.Sobre este punto, el ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón, en diálogo con El Territorio, enumeró los factores que influyeron en esta situación: “Las causas que tenemos identificadas son personal de transporte, logística o fuerzas federales que ingresaron a la provincia. También paseros que se buscan la manera de seguir con el contrabando en el Alto Uruguay y en Iguazú”.“Le queremos llevar calma a la sociedad, seguir con las medidas de prevención: uso de barbijo, distanciamiento social, higiene, alcohol en gel y evitar las aglomeraciones. Los casos tienen trazabilidad y acá no hay escenario de circulación viral como en otras provincias”, insistió el funcionario y agregó: “Siempre dijimos que íbamos a tener casos. Está dentro de lo esperado. Y no nos tensiona el sistema que tengamos 31 casos activos”.El aumento de casos volvió a disparar el interrogante de si habría marcha atrás con las actividades habilitadas. De momento, ningún municipio anticipó la adopción de restricciones.En tanto, la comuna de Puerto Esperanza anunció que, cumplido ayer el plazo de suspensión de rubros autorizados, desde hoy volverán a realizarse misas, cultos y actividades deportivas y los comercios podrán abrir hasta las 20, aunque sólo se mantendrá un acceso a la localidad.De lo informado a diario en el parte epidemiológico que emite el Ministerio de Salud Pública se desprenden varias aristas a tener en cuenta al momento de evaluar el status epidemiológico. En tanto, hay un dato que si bien tiene poca difusión, es clave para medir cuán grave es el contexto: la ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI).Se incrementó la cifra de casos de Covid-19 en septiembre, pero la ocupación de camas críticas es mínima. De los 31 pacientes con el virus activo, actualmente sólo tres están internados y en lo que fue el mes hubo un total de ocho que requirieron internación, ya sea cursando estado grave, delicado o estable en observación.Los tres pacientes internados corresponden a Posadas. Dos están en el Hospital de Fátima y uno en el sector privado.En ese sentido, desde el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Madariaga señalaron que “se mantienen las cinco camas críticas para Covid-19 libres y el resto de las tiene ocupación continua, pero con movimientos intra-servicios”. Es decir, el centro de mayor complejidad de la provincia hasta ayer tenía menos del 65% de ocupación en UTI.El mes pasado se registraron casos en Puerto Iguazú, Posadas, Puerto Esperanza, Wanda, Aristóbulo del Valle, Garupá. Además, el coronavirus despertó la alerta en lugares donde no había notificación como Salto Encantado, Puerto Rico y Wanda, que estuvieron poco más de seis meses sin casos.Iguazú y Posadas este mes concentraron cada una alrededor del 40 % del total de casos. En cuanto a la Ciudad de las Cataratas, después de estar durante julio y agosto sin notificación de contagios, siempre según el parte epidemiológico, el 4 de septiembre volvieron a aparecer casos positivos. Actualmente tampoco tiene pacientes internados con esta dolencia, los que cursan la enfermedad están externados.Más allá de esas cifras, las autoridades comunales no avanzan en imponer limitaciones o dar marcha atrás en las actividades ya habilitadas como caminatas recreativas, bares, restaurantes, turismo interno. Sin embargo, cualquier decisión está sujeta a modificación teniendo en cuenta las cifras.Las autoridades insisten en descartar la circulación comunitaria. Pero un punto que genera cierto desconcierto son los nexos epidemiológicos establecidos, que según criterio oficial es por zona de circulación viral, contacto estrecho o personal esencial. La cuestión es que en septiembre hubo quince casos en estudio, o sea, no se determinó la trazabilidad del contagio.La situación más resonante, por el impacto que tuvo en la zona Norte, es, quizás, la fiesta de 80 años de una vecina de 9 de Julio. Sucedió que un policía de 24 años, de Aristóbulo del Valle, que era positivo Covid-19, asistió al evento familiar a unos 95 kilómetros de su municipio.Si bien desconocía su condición al momento de asistir a la fiesta, tras la confirmación de que era portador del Sars-Cov-2, se procedió al aislamiento y restricción de actividades en varias localidades aledañas como Aristóbulo, Colonia Delicia y Santiago de Liniers. Tras el rastrillaje epidemiológico para cortar la cadena de contagios, desde el área de Atención Primaria de la Salud Zona Norte, avanzaron en el aislamiento preventivo de 95 personas.