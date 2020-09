“Sensatez y cordura, hay que decirlo pero también hacerlo” - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

“Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo”, cerró su mensaje el Presidente, en referencia a las declaraciones de Carrió.





La Daia hizo un “llamado de conciencia” La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) hizo ayer un “llamado de conciencia” a la dirigencia política, a partir de comparaciones con el nazismo realizadas por Elisa Carrió, y advirtió que ese tipo de conceptos “jamás deben ser incluidos” como argumentos de una discusión o descripción. La líder de la Coalición Cívica definió -en una entrevista periodística- como “soldado de Hitler” a la senadora del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. “La historia de la Shoá no puede ser banalizada por nuestra sociedad”, advirtió la Daia en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter. “Frente a los dichos de Elisa Carrio, la Daia quiere realizar un llamado de conciencia a la dirigencia política en su conjunto para dejar de lado este tipo de expresiones”, subrayó la delegación. “Las comparaciones terminológicas realizadas agravian a la dirigencia y atentan contra la memoria de las víctimas del régimen nazi”, expresó la organización. Remarcó que “jamás deben ser incluidos en los argumentos conceptos como los expresados ayer” por Carrió, aun cuando pueda darse “cualquier tipo de discusión o descripción”.

Motos: con créditos buscan reactivar el sector

En el marco de las medidas para reactivar la economía, el gobierno anunció un plan de 48 cuotas fijas a tasa subsidiada del 28,5 por ciento para que quienes tienen cuenta cuenta en el Banco Nación puedan comprar motos de distintas marcas.



En un documento difundido tras el anuncio del ministro de la Producción, Matías Kulfas, en un acto que compartió con el presidente Alberto Fernández, el gobierno explicó que el plan busca “promover la venta de motocicletas producidas localmente en un contexto (Covid-19) en el cual este tipo de vehículos sustituye el uso del transporte público en forma económica y eficiente”.



Las motos son unos 40 modelos, que representan el 59 por ciento del mercado local. Incluye a 11 terminales de 16 marcas que participan, y que en conjunto abarcan el 90 por ciento del mercado.



Las marcas que se podrán adquirir con estos créditos son: Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gillera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella.



Con este plan, el gobierno espera un incremento del 20 por ciento de las ventas de los modelos incluidos, lo que significaría ir a 17.000 unidades mensuales de estos modelos (y a 27.000 para el total del mercado).



De acuerdo al stock que podrían garantizar las terminales y asumiendo que un tercio de las ventas podrían realizarse bajo el programa, podrían financiarse 5.500 motos por mes.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Fabricantes de Motos (Cafam), Lino Stefanuto, aseguró que la nueva línea de créditos permitirá “cambiar al tendencia del mercado” que lleva tres años de caída y cerrar 2021 con un incremento de hasta 25 por ciento en el total de ventas previstas.



Stefanuto se manifestó “optimista” luego de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaran una línea de crédito para la compra de motos a tasa fija para titulares de cuenta sueldo y a 48 meses de plazo.





El presidente Alberto Fernández rechazó las comparaciones con el nazismo realizadas por la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y le reclamó a la alianza opositora Juntos por el Cambio “sensatez y cordura” en el debate político.“Desde Juntos por el Cambio han convocado al ‘diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional’”, expresó el mandatario a través de un mensaje publicado en la red social Twitter.Pero advirtió que “el diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática”.El presidente se refirió de esta manera a los dichos de Carrió, quien el lunes por la noche, en declaraciones al canal TN, definió a la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti como un “soldado de Hitler”.“Es fanática y carece de conciencia moral. Es joven, me da pena. Es de Mendoza, tiene empuje pero es fanática”, continuó Carrió. “Es modosita, falsedad total, pero es una soldado”, agregó sobre la legisladora mendocina.Días atrás, en el marco de las discusiones por las sesiones en el Congreso de la Nación, denunció un supuesto “un golpe institucional” y calificó a Alberto Fernández de “charlatán”, a Cristina Kirchner de “violenta”, y a La Cámpora de “mandar a personas a ocupar terrenos” en la Provincia de Buenos Aires.Fernández contrapuso las manifestaciones de Carrió con la convocatoria lanzada ayer por la cúpula de Juntos por el Cambio en favor del “diálogo, el respeto institucional y reconocimiento político” para retomar las sesiones del Congreso.Las palabras de la ex diputada contrastan con el comunicado difundido el lunes por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en el que se llamó al gobierno a la “sensatez política y cordura institucional”.“En este contexto ofrecemos una propuesta sincera, que tiene una sola condición: debe darse en el marco del respeto institucional y reconocimiento político”, estableció el texto de la oposición.En el comunicado, aseguraron que las autoridades del Congreso “deberían acordar de buena fe y legalmente nuevos protocolos de funcionamiento, con sesiones presenciales para los temas más importantes y controversiales, como por ejemplo la reforma judicial, presupuesto nacional o la nueva ley de movilidad jubilatoria”.