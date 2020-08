Semana con bajas temperaturas y heladas

Lunes 17 de agosto de 2020

Por Marcelo Kusik Pronosticador, Dirección de Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

El invierno está en sus últimas semanas y aun hay riesgo de frío intenso y heladas para los próximos días, las tendencias están proyectando la llegada de una masa de aire frío de origen polar que afectaría gran parte del continente con heladas que podrían ser muy fuertes en nuestra provincia entre la madrugada del viernes y sábado próximo, cuando los termómetros podrían descender hasta 0°.Si la temperatura esperada en abrigo meteorológico es de 0°, tendremos que hablar de mínimas contra el suelo de 3 y 5° bajo cero, lo que generaría heladas capaces de provocar daños importantes en los cultivos, por lo cual de continuar este pronóstico de frío intenso para los días mencionados, se deberá resguardar las plantas débiles al frío tanto en zona de campo como ornamentales.En esta época suele llegar este tipo de evento, normalmente algunos años antes o después del 15 al 17 de agosto. El fenómeno de La Niña (lluvias escasas) continúa aumentando su intensidad y se espera que además de la llegada de frío hasta septiembre (no intenso), provocaría escasas lluvias y eventos de granizo durante toda la primavera.En resumen, para esta semana soleado para el sur hoy y chaparrones esta noche para el Norte, inestable mañana con lluvias de escasos milímetros en toda la provincia y buen tiempo desde el miércoles con descenso continuado de las temperaturas desde el jueves.Hoy: cielo nublado, nieblas y neblinas. Probables chaparrones de escasos milímetros (hasta 5) para la zona Norte (Andresito, San Antonio, Bernardo de Irigoyen y zonas de influencia), se esperan vientos leves a moderados del oeste alternando con el sudoeste. Las temperaturas mínimas entre 5 y 16°, estará más frío para el Sur, las temperaturas máximas en 24 y 27°.cielo nublado, nieblas y neblinas, probabilidad de lluvias y tormentas para el Norte hasta 25 milímetros (hacia la tarde-noche), sin descartar granizo para los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano. Lluvias y lloviznas para la zona Centro y algunos chaparrones para la zona Sur siempre hacia la tarde y la noche, las lluvias estimadas para el Sur y Centro en 4 y 10 milímetros, predominará el viento del cuadrante norte debido a la formación de baja presión sobre el Norte de la región (1007 hectopascales), no se descartan algunas ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas en 8 y 13°, mientras que las temperaturas máximas en 24 y 25°.cielo parcialmente nublado a nublado, nieblas y neblinas, se espera tiempo inestable con llovizna en toda la provincia que no superará 1 milímetro, persistirá el viento sur con algunas ráfagas fuertes para la zona Sur. Las temperaturas sin cambios significativos, mínimas en 11 y 13º, mientras que las máximas alcanzarían los 14° en toda la provincia.cielo mayormente nublado, algo inestable por momentos de la mañana en la provincia, la nubosidad irá en disminución hacia la noche, se esperan vientos moderados a fuertes del sudoeste.Las temperaturas mínimas hacia la noche, entre 2 y 5°, las temperaturas máximas en 13 y 17°.A nivel regional esta ola de frío provocaría durante la jornada del jueves próximo nevadas débiles en la región este del estado de Santa Catarina, en Brasil. En nuestra provincia la probabilidad es de 20% para la zona de Bernardo de Irigoyen y San Pedro en horas de la mañana.Las tendencias indican que las lluvias previstas para la última semana de agosto traerán alivio a la producción y se mantenga la humedad del suelo entre 60 y 70%. Estas lluvias son esperadas para después del 25, acumulados de hasta 70 milímetros sobre el Centro-Nordeste asociados a las precipitaciones de las últimas semanas indican que agosto estaría con lluvias por debajo de los valores normales para toda la provincia hasta un 30% , únicamente los departamentos Oberá, Alem y San Javier registran un acumulado superior a lo normal hasta el 25%.En cuanto a temperaturas para lo que resta del mes, estarán entre 2º y 4° por debajo de los valores normales debido al ingreso de una masa de aire polar para finales de esta semana.