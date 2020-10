Selección: Juan Musso y Giovanni Lo Celso bajas por lesión - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 17:58hs.

La Selección argentina tiene un convocado de último momento para cubrir un puesto clave: el arquero Jeremías Ledesma, ex Rosario Central y actualmente en el Cadiz de España, fue llamado de urgencia para reemplazar al lesionado Juan Musso. Además, fue desafectado Giovanni Lo Celso por lesión.









Ledesma se sumará esta noche al seleccionado argentino y será el cuarto arquero detrás de Franco Armani, Esteban Andrada y Emiliano Martínez.





La idea del entrenador Lionel Scaloni era trabajar con cuatro o cinco arqueros en esta doble fecha eliminatoria ante la posibilidad de lesiones o algún testeo positivo. Primero fue desafectado Agustín Marchesín por lesión y ahora quedó afuera Juan Musso, aunque no se conocen los detalles del problema físico del arquero del Udinese, el primer diagnóstico sería una lesión meniscal.







Ledesma tiene 27 años y firmó este año con el Cadiz para atajar en la Primera división de España. Anteriormente jugó en Rosario Central, donde se formó y fue el arquero titular del equipo campeón de la Copa Argentina en 2018. Esta es su primera convocatoria al seleccionado argentino.







Lo Celso también afuera



El mediocampista Giovani Lo Celso es baja del seleccionado por una lesión muscular, aunque no hay parte médico oficial y solo se sabe que no podrá jugar ante Ecuador y Bolivia en el arranque de las Eliminatorias.El ex jugador de Central tenía posibilidades de arrancar como titular.Salvo Jeremías Ledesma, el resto del plantel ya está concentrado en el predio de Ezeiza cumpliendo un estricto protocolo sanitario. Durante la jornada del lunes fueron llegando todos los futbolistas desde Europa y se hisoparon para saber si hay algún positivo asintomático. Hoy se conocerán los resultados de los testeos.Esta tarde Lionel Scaloni podrá realizar el primer entrenamiento con todos los convocados y empezará a definir el equipo que debutará el próximo jueves a las 21.10 en la Bombonera contra Ecuador en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.El lunes solamente hubo ejercicios físicos livianos con los arqueros y los primeros jugadores que llegaron. Hoy a las 17 estarán todos disponibles.