Seis meses antes Mbororé - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

Es el lugar, Mbororé, donde los misioneros en 1641 dieron la épica batalla que liberó definitivamente a la región del asedio lusitano. Antes, en septiembre de 1640, la noticia contrariando el proyecto paulista corrió como reguero de pólvora en San Pablo de Ipiranga. El sol del mediodía quemaba las calles de la protociudad preanunciando que los meses venideros serían sumamente calurosos. Es que la temperatura de la línea del ecuador al trópico de Capricornio donde se ubica San Pablo, envuelve el ambiente con la misma intensidad durante todo el año, exaltando aún más las emociones de quienes sometidos a ofuscaciones iracundas no razonan cuando ven peligrar sus intereses personales o de grupo.Acontecía en los corazones de hombres indignados y llenos de odio en la Cámara Municipal de la ciudad, atestada de funcionarios, cabildantes, latifundistas y empresarios bandeirantes. Allí discutían airados sobre las Cédulas Reales y Bulas pontificias condenando al tráfico de indios. El portador fue el Padre Díaz Taño procedente de Roma, vuelto del viaje realizado años antes con el padre Ruiz de Montoya, mensajeros que llevaron las quejas ante el Rey de España y el Sumo Pontífice sobre el tráfico de indios y los malos tratos que padecían. Testimoniaron que los bandeiras conformaban grupos de mercenarios financiados por inversionistas que obtenían pingües ganancias con la venta de indios a ricos fazendeiros que los esclavizaban en sus dominios.La presencia del cura jesuita y la condena papal fue la razón de la asamblea en la comuna paulista. En el recinto no se discutía la bondad del mensaje ni la consideración del indio, puesto que al suponerlos infrahumanos los trataban cual mercancía negociable en términos económicos. Discutían la manera de esclavizarlos, no aceptar la bula papal y la expulsión inmediata de los jesuitas de la ciudad. De ahí también la propuesta de conformar una fuerte incursión armada hacia el río Uruguay, con la orden de arrasar los pueblos de las Misiones, arrear a los indios cazados y matar a los inútiles. Con ese propósito, e instigado sibilinamente por el grupo esclavista, se le concedió la palabra a Manuel Pires, el veterano jefe bandeirante, a quien anticipadamente grupos de inversionistas le encargaran organizar una nueva partida que, en verdad, ya tenía preparada desde hacía tiempo.Manuel Pires era un tipo duro de corazón y repleto de viejos rencores acumulados. Al momento de hacer uso de la palabra se sentía tremendamente humillado. Soberbio en su concepción de implacable esclavista, no podía olvidar la derrota anterior sufrida en los campos misioneros de Caazapaguazú. Vengativo, esperaba la hora de cobrar la afrenta en forma sangrienta y ahora justipreciaba que había llegado el momento. Infatuado, se levantó de su asiento sintiéndose admirado por sus antecedentes de implacable cazahombres, y arrogante se dirigió a los asambleístas utilizando gestos ampulosos en el fraseo de su corta pero firme oratoria:- Respetables senhores, eu tenho todo organizado. Reuni e preparado 500 homens curtidos nos campos de batalha: portugueses, holandeses, alemães armados com arcabuces e sables reluzentes. Oito mil índios tupíes e macacos fortemente armados com setas, lanças, fundas e garrotes. Mil canoas e balsas teremos de construir e utilizar-se-ão no transporte com a finalidad de capturar a maior quantidade de índios. Dou fé que nunca dantes se arreó o que estamos dispostos a caçar e a empresa será imensamente redituable. Se parece-vos bem partiremos dentro de três dias…En estas circunstancias, al finalizar septiembre, las mociones de la comuna paulista se cumplieron al pie de la letra, ya que los jesuitas fueron expulsados y el ejército bandeirante armado hasta los dientes puso en movimiento la campaña de asalto a las reducciones misioneras del río Uruguay.Nunca antes un regimiento de más de 8.000 hombres dispuesto a esclavizar a tantos seres humanos fue organizado en forma tan poderosa en esta parte del mundo. Emprendido por gente civilizada, creyente en Dios, veneradora de la Virgen María y conspicuos concurrentes a misa, ¿de dónde fundamentaron la incoherente doble moral de profesar la fe cristiana y practicar la esclavitud? ¿En qué capítulo, en qué versículo del Nuevo Testamento estaba escrita tan nefasta inmoralidad criminal? Porque la doble moral es frecuente en reyes, príncipes, en hombres poderosos o en quienes detentan poderes, precisamente para perpetuarse en el poder; pero al grado abyecto de someter a otro ser humano a la bajeza tenebrosa de la servidumbre extrema, ¿es de cristianos? ¿No es acaso la esclavitud el sistema más perverso que destina al prójimo a morir lentamente en cautiverio? ¿Podrán entender alguna vez los hijos de Dios el mensaje de la buena nueva? Porque está escrito en los evangelios que sin libertad nadie jamás podrá decidir su destino, gozar de la familia, de los amigos, hacer lo que le gusta, transitar sin que nadie lo obstaculice y optar por los caminos que decida transitar sin que amo alguno lo impida desde arriba. Entonces, ¿vale la pena vivir la vida sin libertad plena y sin derechos ni garantías? Si la respuesta es no, entonces cabe el deber sagrado de luchar por ella, aunque en ella se vaya la vida. Y los hombres misioneros acantonados en el bastión Mbororé, el 3 de marzo de 1641, estaban dispuestos a ello.Los enfrentamos frente al cerro Mbororé en lucha a muerte por tierra y en el agua y fueron nuestros golpes tan potentes que en tres horas los teníamos de hinojos.¡Ay Dios! de vencer estábamos seguros nos salíamos de la vaina en dar combate después que el cura guerrero en su homilía con su arenga nos llenara de coraje.Si la batalla de Mbororé se perdía, la Mesopotamia, la Banda Oriental, el Paraguay hasta el Alto Perú, hubieran pasado definitivamente al imperio lusitano. Por ello, a los antiguos habitantes de la patria misionera, le debemos la existencia de morar en este definitivo lugar de residencia.