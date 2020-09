Seis días sin ningún rastro del paradero de Daniel - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

El misterio sobre el paradero de César Daniel Tizato, el adolescente de 15 años que lleva seis días desaparecido en la localidad de San José, crece con el correr de las horas dentro de su entorno más cercano. Sin pistas firmas más que algunos pocos datos aportados por vecinos que afirmaron haber visto al chico el domingo por la tarde en el barrio San Martín, ayer los trabajos de búsqueda de la Policía de Misiones se centraron en algunas chacras de la localidad. Aunque hasta el cierre de esta edición los rastrillajes no arrojaron mayores novedades.Las zonas de búsqueda son rastrilladas de manera infante y por aire, ya que el helicóptero policial también se sumó al mega despliegue.De acuerdo a lo que manifestaron voceros que intervienen en la pesquisa, el adolescente salió el pasado domingo cerca de las 9 junto a un vecino identificado como Richard (44). Ambos se dirigieron a unos terrenos privados de la firma Rosamonte, más precisamente a la estancia La Rosita.Sin embargo, el hombre volvió esa misma siesta sin Daniel. Según comentó a las autoridades policiales, el menor se quedó con otros dos jóvenes a quienes señaló como sus amigos y quienes lo habían invitado a pescar. Aunque reconoció que no conocía a ninguno de estos chicos, si las prendas que llevaban en ese momento.En averiguación del hecho, el vecino permaneció dos días demorado y se le tomó declaración, pero según aseguraron fuentes policiales, no hay elementos en su contra. Su relato, coinciden todos, es coherente y no tiene puntos negros.Daniel Tizato es de tez morena, delgado, 1.55 metros de altura y tiene cabellos negros corto.Al momento de su desaparición vestía una campera negra con capucha, un pantalón negro, alpargatas del mismo color y llevaba una mochila rosa.