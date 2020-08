Segundo día con más de 10 mil casos positivos en el país - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

La provincia de Misiones cumplió ayer once días sin reportar nuevos positivos de coronavirus, por lo que siguen siendo 54 los casos reportados de la enfermedad desde su llegada a la tierra colorada el pasado 27 de marzo; 51 de ellos se recuperaron de la enfermedad y tres perdieron la vida.Hace algunas semanas que el parte epidemiológico de Salud Pública no da a conocer los casos descartados; no obstante, da cuenta de que son 1.161 las personas que están haciendo el aislamiento domiciliario actualmente.Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado a nivel nacional ya que por segundo día consecutivo se registraron más de 10 mil casos. Para ser exactos, el Ministerio de Salud de la Nación notificó 10.104 nuevos casos positivos por coronavirus y 211 muertes. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 380.292 y las víctimas fatales suman 8.050.Las muertes reportadas corresponden ayer 143 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 34 a la Ciudad Autónoma (Caba), nueve a Jujuy, siete a Río Negro, seis a Santa Fe y cinco a La Rioja. Mientras que Chaco, Salta, Neuquén, Tucumán y Entre Ríos notificaron una muerte cada una y Mendoza, dos.“No solamente ya tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que cada día se suman departamentos en esas jurisdicciones. En las últimas semanas no hemos analizado ninguna evolución lo suficientemente buena para decir que se ha interrumpido la transmisión”, alertó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud.El presidente Alberto Fernández ratificó su preocupación por la expansión del virus en el país. En una videoconferencia con 12 gobernadores, el jefe del Estado sostuvo ayer que el brote del coronavirus está “estabilizado” en el área metropolitana, al mismo tiempo que alertó sobre el impacto en el interior.Según relató Fernández, el principal foco de la enfermedad, que integran la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, mantiene el número de ocupación de camas de terapia intensiva entre el 60 y 65 por ciento. Mientras que advirtió complicaciones en varios distritos. Una de las soluciones que les acercó a los gobernadores es que, a través de la Universidad de Buenos Aires, se haga “telemedicina a distancia” para capacitar a terapistas.En el encuentro estuvieron los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Rio Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Omar Perotti (Santa Fe), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán).Junto al presidente se ubicaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de la Presidencial, Julio Vitobello.Hoy será la reunión que mantendrá Fernández con el gobernador Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quienes protagonizará el anuncio de extensión de la cuarentena. Pese a la preocupación después del récord de contagios de ayer y el miércoles -en dos días sumaron 20.654 nuevos casos en el país-, en principio no habrá modificaciones en la etapa de la cuarentena que comenzará el lunes.