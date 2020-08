Según medios catalanes Luis Suárez no será tenido en cuenta por el nuevo técnico del Barcelona - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 09:29hs.

Tras la aplastante derrota por 8 a 2 contra el Bayern Múnich, el Barcelona busca renovar su plantilla y varios de sus jugadores históricos y referentes ya no serán tenidos en cuenta en el club Catalán.El primer cambio tuvo que ver con la dirección técnica, se fue Quique Setién y llegó el holandes Ronald Koeman, y a partir de ahí comenzaron a sonar los nombres de quienes podrían abandonar el club en los próximos días.Uno de ellos y para sorpresa de muchos es el de Luis Suárez, campeón de la Uefa Champions League y el Mundial de Clubes con el club catalán en el año 2015 formando el histórico tridente Neymar, Messi y Suárez(NMS).Según informan medios catalanes Suárez no será tenido en cuenta para la próxima temporada. El delantero, que no había recibido ninguna notificación del regreso a los entrenamientos, deberá ahora rescindir el año de contrato que le quedaba pendiente con el Barcelona.El reconocido futbolista uruguayo recibió la noticia este lunes por la mañana cuando el nuevo DT, Ronald Koeman, lo llamó por teléfono y en una breve conversación, le comunicó que no entra en sus planes para esta campaña que empezará el domingo.