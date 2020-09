Según la OMS, la vacuna contra el coronavirus no vendrá antes de 2022 - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 20:21hs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy a la población mundial que la vacuna contra el coronavirus probablemente no llegará antes de 2022, contrariamente a las mucho más optimistas previsiones que vienen manifestando varios países, entre ellos las potencias Estados Unidos, China y Rusia."No es una fórmula mágica que llegará en enero y resolverá los problemas del mundo. Se necesitará mucho tiempo para lograr la inmunidad colectiva con un 60 o 70% de la población inmunizada y detener la transmisión, por lo que sin dudas tendremos que esperar hasta 2022", sostuvo la doctora Soumya Swaminathan, una de las investigadoras líderes de las Naciones Unidas.La facultativa remarcó que "hasta entonces la población debe ser disciplinada".Swaminathan admitió que no espera que las posibles vacunas estén disponibles para la población general antes de dos años, aunque los primeros grupos de riesgo podríanser inmunizados a mediados de 2021."Muchos piensan que a principios del próximo año llegará una panacea que lo resuelva todo, pero no va a ser así: hay un largo proceso de evaluación, licencias, fabricación y distribución", resaltó en rueda de prensa citada por la agencia de noticias ANSA.Refirió que desde la OMS se maneja como escenario más optimista la primera llegada de vacunas a diversos países a mediados del próximo año, momento en el que se deberá dar prioridad a los grupos de mayor riesgo.Al respecto, la experta india insistió en que "los trabajadores sanitarios deberían ser los primeros en vacunarse, y en cuanto lleguen más dosis se les suministrará a los más mayores, a personas con otras enfermedades, para ir así cubriendo a más y más población, un proceso que llevará un par de años".La científica explicó el funcionamiento de COVAX, el programa con el que la OMS y otras organizaciones internacionales ayudan financieramente a la investigación de vacunas contra el Covid-19 a cambio de que se garantice una distribución de ésta en todo el mundo, no sólo en las naciones más ricas.Según Swaminathan, cerca de un centenar de países en desarrollo podrían beneficiarse de este programa, y que más de 70 ya se mostraron interesados en participar.Sobre el precio aproximado de las dosis, estimó que actualmente parece que podría oscilar entre los 2 y los 30 dólares estadounidenses, aunque aseguró que el mercado "es muy dinámico y cambiará a medida que más vacunas sean disponibles".En contrario, varios países, entre ellos las potencias Estados Unidos, China y Rusia, al igual que el gigante sudamericano Brasil, vienen expresando un gran optimismo respecto de que la vacunación podrá instrumentarse antes de este fin de año o en los primeros meses de 2021.