Seguirán cerradas fronteras entre Paraguay y la Argentina - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Arzamendia, estimó además que “a partir de hoy seguramente los gobiernos con los que tenemos frontera van a ir bajando las líneas para -de aquí a un tiempo-, se empiece a hacer este mismo trabajo como ocurrirá en la frontera Encarnación-Posadas, siempre con un protocolo de seguridad, salud y migratorio que llevará su tiempo de estudio.





Qué dice el decreto El decreto que generó confusión fue firmado por el presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Dispuso “la apertura parcial y temporal de los puestos de control migratorio, conforme a las restricciones y protocolos sanitarios vigentes, como medida ante el riesgo de expansión del coronavirus (Covid-19), mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria declarado por Decreto N° 3’ 56/2020”. Con ello, además, según el nuevo decreto, se deroga el anterior decreto N° 3458 del 16 de marzo de 2020, “por el cual se dispone el cierre parcial y temporal de puestos de control migratorio en frontera, como medida ante el riesgo de expansión del Covid-19”, y su modificatorio, el Decreto N° 3465 de fecha 17 de marzo de 2020. En el escrito se indica que todos los puestos de control migratorio, no mencionados en el Anexo del presente Decreto, seguirán cerrados temporalmente. Esto da cuenta que los citados sí tendrán apertura como se comenzó interpretando originalmente y donde quedó incluido Misiones. Es más, se da cuenta que “la lista de puestos de control migratorio habilitados”, comenzando por el citado Aeropuerto Internacional Pettirossi, que por ahora sería el único. Pero además se cita en el Departamento de Itapúa al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz (Encarnación-Posadas) o en el departamento Misiones (de Paraguay) al puente sobre la Entidad Binacional Yacyretá. Se añade el Departamento de Alto Paraná, siempre del Paraguay, al Puente de la Amistad y el aeropuerto Guaraní; entre otros. Aunque en forma posterior, como se aclara solo se habilitarán los vuelos desde el Aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Organismos de ambos países niegan cualquier cambio

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

Tras algunas horas de confusión, ayer se aclaró que Paraguay no dispondrá de una apertura inmediata de la frontera con la Argentina, como se estimó ocurriría, por ejemplo, entre Encarnación y Posadas.Si bien el Decreto 4026 emitido por el Poder Ejecutivo del Paraguay, incluye este y otros pasos fronterizos, ayer se indicó que se trata de un plan piloto para la realización de los vuelos “burbuja” entre Paraguay y Uruguay.El Territorio pudo saber que el gobierno argentino no está evaluando la apertura de estos pasos fronterizos por ahora y por lo tanto, se mantendrá el bloqueo por la actual pandemia del Covid-19.Es decir, según se aclaró en Paraguay, mediante el citado decreto se comenzará con la apertura del Aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que opera en la ciudad de Luque. Este aeropuerto, que está situado a 17 kilómetros del centro de Asunción (capital del Paraguay) será habilitado con los protocolos correspondientes para reiniciar los primeros vuelos comerciales desde Paraguay con destino a Uruguay y se contempla que mediante el mismo sistema de transporte aéreo ingresen al país guaraní tanto residentes de ese país, algunos empresarios, extranjeros, inversionistas, técnicos y algunos casos excepcionales.Medios paraguayos como Última Hora, aclararon además que Uruguay no acepta la llegada de extranjeros con fines turísticos, por lo que los vuelos burbuja están destinados a fines empresariales.Según el medio paraguayo, el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, aseguró que los vuelos burbuja son el camino que permitirá mover a las industrias aeronáuticas, que se paralizó a consecuencia de la pandemia del Covid-19.“El aeropuerto se abrirá a través de un protocolo robusto, para garantizar que no ingresen pasajeros con Covid-19”, afirmó Kanasawa.La directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, también aclaró ayer que la reapertura de frontera es sólo para vuelos “burbuja” con el Uruguay. Medios como ABC Color destacaron que “las fronteras con Argentina y Brasil, seguirán cerradas”.Blas Arzamendia, titular de Migraciones del departamento Itapúa, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, también añadió que “es un decreto con el cual se autoriza un plan piloto para los llamados vuelos burbujas para Asunción-Montevideo y Montevideo-Asunción y eso es lo que hay que aclarar a la ciudadanía que no es que se habilita el paso en la frontera”.El funcionario remarcó que estos vuelos burbujas comenzarán la próxima semana en un plan piloto.También se refirió a la resolución del presidente paraguayo. “El decreto contempla los trece pasos fronterizos en los que está incluido el paso Posadas-Encarnación para transporte de cargas y paso de repatriados y lo que se suma ahora es este nuevo plan piloto pero la autorización de reapertura está en nivel nacional y no es una decisión local de Encarnación”.Aclaró que “todo pasa por Cancillería y seguramente, hablarán con autoridades competentes para sacar un protocolo para la reapertura, pero en síntesis no hay ni siquiera uno en borrador, no hay un paso y siguen las medidas vigentes. Además, que si se abre la frontera deberá ser un acuerdo entre los dos países por el que se estudiará el contexto epidemiológico en el que se encuentre”, finalizó.Los gobiernos de Argentina y Paraguay ratificaron ayer que los pasos fronterizos que unen ambos países -entre ellos el Puente San Roque González de Santa Cruz que comunica Posadas con Encarnación- continúan cerrados en el marco de las políticas dispuestas para frenar la propagación de contagios de coronavirus.“No hay ningún cambio en ninguna de las fronteras argentinas. Todo sigue cerrado en el marco de los protocolos sanitarios dispuestos desde el inicio de la cuarentena” explicaron ayer a El Territorio fuentes oficiales de la Casa Rosada.Desde los organismos oficiales argentinos con injerencia en lo que ocurre en las fronteras, como la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad, negaron que haya algún cambio en los pasos fronterizos que unen nuestro país con Paraguay.La misma respuesta también la dieron desde el gobierno paraguayo, donde inclusive se tuvo que realizar una conferencia de prensa para aclarar que no hay ningún cambio. La confusión surgió a partir de la publicación del decreto 4026 firmado el martes pasado por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez que dispuso “la apertura parcial y temporal de los puestos de control migratorio del Paraguay, que se habían cerrado en marzo”.El mencionado decreto que fue firmado el martes y tomó estado público en la jornada de ayer, tiene un anexo donde se detallan todos los puestos fronterizos de Paraguay, en los que se anuncia la reactivación de la actividad migratoria, entre los que figuran, entre otros, el puente que une Posadas con Encarnación y el paso de Ituzaingó con Ayolas.Pero nada de eso ocurrirá de acuerdo a lo aclarado ayer por la titular de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola en una conferencia de prensa en Asunción, donde explicó que “las fronteras aún no están habilitadas al paso libre de personas porque para llegar a eso necesitamos, primeramente, el aval sanitario correspondiente de acuerdo a los criterios epidemiológicos y también necesitamos llegar a un acuerdo de reciprocidad con los países limítrofes”.Arriola advirtió que el decreto que generó la confusión está limitado a permitir “los vuelos burbuja entre Paraguay y Uruguay” que comenzarán la semana próxima. Arriola se esforzó en aclarar que “no hay ningún cambio en “las principales fronteras terrestres”.