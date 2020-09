Seguidilla de casos provocó la caída del turismo interno - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

En cifra 150 Los alojamientos habilitados de los 200 que hay en la provincia para recibir a turistas misioneros. El 90% de las salidas se hacen los sábados y domingos.

El turismo interno en la provincia de Misiones volvió a reactivarse desde el 24 julio con varios atractivos y alojamientos, con los protocolos correspondientes, que abrieron sus puertas para recibir a los misioneros. Esto se dio después de más de 100 días de inactividad.Fue muy alta la expectativa de los emprendedores y trabajadores que dependen a lo largo del año del turismo y se vieron gravemente afectados con el parate por el coronavirus. Es así que después de una situación epidemiológica más controlada, se produjo en Misiones una seguidilla de siete casos registrados desde el 2 de septiembre, que derivó en el cierre de los Saltos del Tabay, en Jardín América; el Parque Provincial Salto Encantado, en el municipio Salto Encantado; El Parque Municipal Saltos del Tabay, en Jardín América; la Reserva Municipal Monte Seguín de Puerto Rico, el Salto Capioví en la localidad homónima así como el Parque Acuático Urugua-í y el Eco Parque Municipal de Puerto Libertad.Esto ya impactó el fin de semana pasado por lo que la cantidad de personas que se movieron por la provincia fue menor a los anteriores. “Hay muchos elementos que influyen en esto pero hay uno que es que hay un poder adquisitivo que está resentido en general y el 1% de los misioneros es el que están saliendo. También tiene mucho que ver que coincidió esta aparición de casos y contrajo el movimiento hacia esos lugares”, explicó Oscar Degiusti, subsecretario de marketing y promoción del Ministerio de Turismo, en diálogo con El Territorio.En ese sentido, también se refirió a que los cortes de ruta por las manifestaciones que se están dando en toda la provincia por estos días, serán además un factor que incidirá en la salida o no de los misioneros hacia los destinos durante este fin de semana.“Esto es así, hay que acostumbrarnos a que quizás uno da cuatro pasos hacia adelante y tiene que retroceder un paso, en el esquema de la oferta turística. Lo importante es que lo entendamos principalmente en este contexto de pandemia. Muchas veces lo hablamos, el turismo es la actividad más retráctil y ante cualquier estímulo negativo se contrae la demanda”, sostuvo Degiusti.Actualmente los alojamientos que están habilitados para abrir son 200 pero lo hacen aproximadamente unos 150, en tanto que son alrededor de 80 los atractivos entre parques nacionales, provinciales y reducciones jesuíticas que están preparados para recibir turistas. Al principio estaba permitido el movimiento de personas los viernes, sábados y domingos pero desde el 20 de agosto se incluyeron los jueves.En esa línea, el funcionario destacó que el 90% de las salidas se producen los sábados y domingos, mientras que los viernes lo hacen muy pocos y los jueves “es casi inexistente el movimiento”, Asimismo, indicó que lo que prima son los recorridos y regresos en el día por los que eligen hacer una reserva y hospedarse en alguna otra localidad.Degiusti destacó que en varios casos la gastronomía se ve como un complemento de los atractivos por lo que el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana y el Club de Río en San Ignacio, que garantizan además la espacialidad de esta nueva forma de hacer turismo, están entre los preferidos por los misioneros, y más por los posadeños.“La gente se empezó a movilizar hacia esos lugares que estuvieron postergados y entre ellos aparecía el Moconá, era un sitio de los que todos hablaban pero no iban muchos”, dijo sobre otro de los preferidos.Desde el Centro de Informes Turísticos del parque provincial que se encuentra entre las localidades de El Soberbio y San Pedro indicaron que hay varias consultas y reservas para este fin de semana pero no precisaron la cantidad. “Si bien hay alojamientos que tienen un buen número de reservas hay que ver cómo se comporta por los cortes de ruta”, dijeron desde el centro de informes.Por su parte, desde el departamento de prensa del Parque Nacional Iguazú informaron que están completos los cupos para visitar Cataratas este fin de semana. Las visitas consisten en una caminata recreativa por el circuito superior, la entrada es gratuita y está incluido el servicio del tren ecológico.Cabe recordar que cada fin de semana están disponibles 1.000 lugares entre el sábado y domingo, 400 lugares para los residentes de Puerto Iguazú y 600 lugares para residentes de otras localidades de la provincia de Misiones. “El fin de semana pasado 482 misioneros visitaron las Cataratas del Iguazú, fue importante, tuvimos una buena ocupación distribuida en los alojamientos disponibles”, afirmó Leopoldo Lucas, presidente del Ente Municipal de Turismo Iguazú (Iturem).“Para este fin de semana tenemos muchas expectativas, porque ya se completó el cupo de 300 cada día para el Parque Nacional Iguazú y además de los alojamientos ya habilitados reabre un hotel 5 estrellas con interesante nivel de reservas”, recalcó.Por último, Degiusti indicó que las reducciones jesuíticas en general son las menos demandadas. “Hubo una excepción al principio en Corpus por ser algo novedoso, una forma diferente de ver y de interpretar las reducciones; a pesar de estar a 8 kilómetros de la ruta tienen un número importante de misioneros que querían ver el nuevo centro de interpretación”, cerró.