Sedoff: "la política es defender la salud de los misioneros"

Las clases se retomarán con normalidad el próximo lunes 30. Si bien la provincia no reportó casos de la enfermedad respiratoria que mantiene en vilo al mundo sobre la cual recae la calificación de pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), atraviesa un brote de dengue, patología transmitida por el mosquito Aedes aegypti.



Misiones es la segunda jurisdicción del país que toma la determinación de suspender la actividad escolar. La primera fue Jujuy, pero por coronavirus. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, confirmó en diálogo con El Territorio que se retomará la normalidad el 30 de marzo.



En la jornada de ayer, autoridades del CGE y del Ministerio de Educación recorrieron establecimientos escolares en los que se reportaron que había muchas denuncias de febriles de parte de los estudiantes. Hoy, Herrera Ahuad junto con el ministro de Educación, Miguel Sedoff, dará una conferencia de prensa a las 10 en Casa de Gobierno para transparentar el alcance de la disposición que incluye todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior no universitario tanto público como privado, es decir, formación docente y técnica.





Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y amplió la idea sobre la medida tomada por parte de Salud Pública, "la medida alcanza a todas las modalidades y niveles educativos y comprende la suspensión de las clases sin asistencia en las escuelas desde hoy hasta el día 27 de marzo inclusive. Las clases an a reanudarse el 30 de marzo y comprende a docentes y alumnos, no así a directivos y personal administrativoo de servicio porque no es ningún asueto o vacaciones sino que el sistema educativo sigue funcionando".





"La idea es fumigar y repartir repelentes y de esa manera vamos a tratar de trabajar de forma óptima para combatir el dengue y no así el Coronavirus, que quede claro que no es la enfermedad respiratoria sino el brote de dengue. Nosotros veníamos monitoreando esta situación con un comité de emergencia, reuniéndonos todos los días. En Misiones no hay Coronavirus, si un brote de dengue en distintas localidades por lo que se ha decidido tomar una medida preventiva desde Salud Pública, es excepcional pero la prioridad es la salud de nuestros hijos", puntualizó.





Además refirió que se busca mantener el aprendizaje de manera viva, "nosotros en primer lugar tenemos un gran recorrido en lo que es el desarrollo de competencia digital docente, con la plataforma guacurarí que es una plataforma de base para que se tenga a disposición y complementar con la concurrencia de canales de televisión y radio como también la utilización de los celulares si no existe conectividad en las casas de docentes y alumnos".





"Esto es una emergencia y se busca una solución a través de la cual mantener el aprendizaje de manera viva, los estudiantes no van a ir a clases pero van a seguir conectados con sus compañeros y docentes, no son vacaciones y es una manera también de desarrollar las competencias digitales. Es una oportunidad inédita en la que podemos demostrar toda la innovación educativa que se logró a través de los años, no hay jurisdicción del país que esté tan preparada como nosotros", sostuvo.





Finalmente enfatizó en que todas las medidas tomadas son preventivas, " que son mejores que las posteriores a cualquier evento, la prevención es adelantarse a lo que pueda pasar, tomar con seriedad la amenaza y saber que no estamos exentos, prefiero que nos critiquen por adelantados y no por negligentes. La política es defender la salud de los misioneros y acompañar con estrategias didácticas para mantener el proceso de aprendizaje vivo, es un buen momento para demostrar que lo que decimos lo vamos a hacer".