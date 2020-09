Secuestraron a un ex vice de Paraguay y sospechan del EPP - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Aseguró que su familia nunca recibió ninguna amenaza por parte del autodenominado EPP.





Familiares del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis Sánchez (2012-2013) denunciaron ayer su desaparición en el departamento Amambay, en la zona norte del país, mientras que el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, afirmó que fue secuestrado, presumiblemente por la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).Según radio Ñandutí, Urbieta informó que estuvo en contacto con familiares de Denis -vicepresidente durante el gobierno de Federico Franco, luego del juicio político contra Fernando Lugo-, y ellos le confirmaron la desaparición.El vehículo del ex vicepresidente fue encontrado cerca de un establecimiento denominado Tranquerita.“Fue acá en la estancia. En este caso yo creo que es por el dinero de la familia Denis, también creo que puede ser por la posición política de él, es un buen líder, de un movimiento político muy fuerte en Concepción”, dijo el jefe comunal.Denis nació en el Departamento Concepción y además de desempeñarse como empresario, ocupó el cargo de senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).En medio de una jornada de mucha tensión política por el reciente asesinato de dos niñas con ciudadanía argentina en un operativo militar contra el EPP, Óscar Salomón, presidente de la Cámara de Senadores, contó que la Fiscalía recibió la noticia de que había habido un secuestro en la zona de Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay, en un lugar muy cercano a la estancia de Denis.Salomón dijo que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, en presencia del ministro del Interior, Euclides Acevedo, y otras autoridades, le informó del secuestro cuando estaba por culminar la sesión a puerta cerrada en el Senado con el gobierno sobre el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el que fallecieron las dos niñas de 11 años.“No sabemos si hubo enfrentamiento, si hubo disparos. Tampoco estamos en condiciones de confirmar quién es la persona. La camioneta de Denis fue encontrada abandonada en la zona”, expresó Salomón en conversación con los medios de comunicación, según recogió el diario Última Hora.La desaparición y presunto secuestro del ex vicepresidente sucede apenas una semana después del enfrentamiento entre la FTC y el EPP en la estancia Paraíso, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción.La muerte por parte de los militares paraguayos de dos niñas de 11 años argentinas y con residencia en Puerto Rico, Misiones, desató una ola de críticas y denuncias contra el gobierno de Mario Abdo Benítez por parte de la Argentina, la ONU y la oposición paraguaya.La desaparición de Denis también fue confirmada por el fiscal Federico Delfino.“Con respecto a la situación que ya es de público conocimiento, nos estamos desplegando hacia la zona a los efectos de corroborar esa información que estamos teniendo”, expresó Delfino en conversación con C9N.Manifestó que trabajan en el caso y que no puede en principio brindar más datos. Al ser consultado si Denis estaba solo o en compañía de alguna otra persona dijo que no sabría decir porque la información es muy preliminar.Aseguró que, si se confirma un secuestro, la investigación ya queda a cargo del Ministerio Público, y que hasta el momento se desconoce si hubo pedido de rescate.El presidente del PLRA, Efraín Alegre, confirmó también la desaparición de Denis y reponsabilizó al presidente Mario Abdo Benítez “por su manifiesta torpeza e inutilidad” en el manejo de la situación, consignó el diario ABC Color.Marta Bareiro, cuñada de Denis, manifestó en conversación con radio Monumental 1080 AM que su hermana la llamó “llorando a los gritos” y le dijo que llevaron a su marido.“Ella estaba en la estancia, en la casa central solita y el marido se fue a un retiro que se llama Retiro Fondo y ahí encontraron la camioneta de él abandonada. Él estaba con el encargado recorriendo y allí un contratista encontró la camioneta abandonada”, explicó.Refirió que a la persona que estaba con su cuñado, que sería el encargado de la estancia también lo llevaron. Comentó que desconoce más detalles sobre quienes los llevaron y que su hermana “está desesperada”.Dijo que Denis tiene 74 años, es una persona que está con un estado de salud delicado y que tiene una dieta rigurosa porque hace tres meses se realizó una cirugía del corazón, además consume varios medicamentos y es diabético.