Sector ganadero prevé mantener los niveles de producción luego de las últimas heladas - El Territorio Misiones

“Los precios de compra no cierran en la ecuación para trabajar. Se espera que el valor del animal gordo suba, que la hacienda total suba, hasta que aparezcan los terneros que, estimamos, aparecerá en diciembre”, concluyó el ganadero.





Carnes alternativas, con potencial En los últimos años, desde el sector se promueve el consumo de otros tipos de carnes, como la de ovejas y cabras, cuya producción en la provincia es reciente y crece año a año. Al respecto, Muzzachoidi dijo que “las carnes alternativas, como se las denomina a la ovina y caprina, son muy buenas en Misiones. Tenemos muchas chacras diversificadas, con yerba, tabaco, cítricos, en los que también los ovinos se desenvuelven muy bien”. Precisó que “la iniciativa que está funcionando en San José, con el frigorífico, está generando un mayor incentivo a otros tipos de producciones. Es decir, que no se limitan únicamente a lo vacuno”. En cuanto a la producción de cabras, el productor dijo que es reciente aunque con gran potencial por la zona geográfica y las características del suelo de la provincia. “Todo esto es una buena alternativa porque no sólo garantiza a una familia contar con una provisión de alimentos, de seguridad alimentaria, sino que tienen un gran potencial y saldo de comercialización. Es una actividad que puede manejar cualquier integrante de la familia, con costos accesibles, y que requieren de una alimentación más pequeña que otros animales”. En este sentido, insistió en la necesidad de incorporarlos a la dieta semanal. “En las chacras, las cabras y los chivos están acostumbrados y tienen una imagen más de parrilla, y en ciertos eventos, como el Día del Padre, pero lo que deberíamos hacer es incorporarlo en la dieta cotidiana, porque el sabor que tienen es similar al pollo. No tiene ningún gusto extraño y es exquisito”, sostuvo Muzzachiodi. “En las chacras son productos muy consumidos, pero la idea es que esos alimentos tengan un espacio en las carnicerías y en las mesas de los misioneros. Si se cambia la mentalidad, habrá más demanda y, con ello, una mayor producción de estos animales”, cerró el productor ganadero.

En cifras 400.000 Es el número estimativo de hacienda en pie en toda la provincia. Desde el sector apuntan al crecimiento para lograr el autoabastecimiento. $150 Es el precio promedio que se abona por kilo de animal vivo. Productores destacan el importe, al que consideraron como “excelente” para la hacienda.

Tanto el viernes como el sábado, la provincia registró las temperaturas más bajas en lo que va del año, cuando el termómetro marcó valores próximos a cero. Las heladas que se registraron en la tierra colorada afectaron de lleno a las pasturas, insumo clave en la alimentación de animales del sector ganadero.Sin embargo, referentes del ámbito vacuno apuntan a revertir esa situación en las próximas semanas, de cara a la primavera, para evitar que la hacienda sufra la pérdida de peso. Es decir, que sean más delgadas.En este sentido, reconocieron que las heladas que afectaron a Misiones en los últimos días son tardías y que un hecho similar ocurrió en 2018 que, luego de días consecutivos de temperaturas de un dígito, se revirtió la situación. Como ejemplo, mencionaron algunos de los animales exhibidos en el último remate virtual que se concretó en la provincia, ya que mucha de la hacienda corresponde a ese período, de hace dos años.En esta línea, destacaron el buen presente que vive la actividad, con gran demanda de animales, destinadas para la reproducción de la hacienda y, en menor medida, para el consumo local. Refirieron que algunos de los bovinos producidos en Misiones se destinan a otras provincias, como Chaco y La Pampa, que se vieron afectadas por la coyuntura meteorológica, al ser distritos que registraron precipitaciones por debajo del promedio habitual.Por otra parte, el sector productivo insiste en incorporar otro tipo de carnes, como la de oveja y cabra que, en la provincia, representa una alternativa que año a año crece y con gran potencialidad para su producción (ver Carnes alternativas...).Entre abril y agosto, las precipitaciones en la provincia se ubicaron dentro de los parámetros esperados. Esas lluvias jugaron un rol clave para la hidratación y crecimiento de las pasturas, claves para la alimentación del ganado.“En Misiones no hubo una gran sequía, como sí ocurrió en provincias como Chaco y La Pampa. En esos distritos, no sólo los cultivos se vieron afectados, sino parte de la cadena productiva. En este aspecto, hay algunos pedidos de animales misioneros para continuar con la reproducción”, explicó Gabriel Muzzachiodi, productor ganadero de la zona Sur de Misiones.En diálogo con El Territorio lamentó las pérdidas que generaron las heladas que se registraron entre el viernes y el sábado en la provincia. “Entre septiembre y diciembre es la temporada de servicio de vacas, con los vientres para la preña, para tener los terneros que nacerán entre julio y septiembre del año que viene. Tenemos que ver que las heladas que hubo no afecten mayoritariamente a nuestra hacienda, porque corremos peligro que salgan animales más delgados”.Recordó que en el primer semestre de 2018 hubo un período prolongado de sequía en la provincia que, como consecuencia, dañó a las pasturas de los campos misioneros. “Lo que se remató hace unos meses, correspondió al servicio de 2018 y, en ese año, en el primer semestre, hubo una gran sequía y se corrigió. Tenemos que trabajar en eso, para que no salgan animales flacos”, aseguró el productor.Luego, agregó: “Las heladas que se registraron son tardías, y no tendrán una mayor incidencia, como sí ocurrió con algunos cultivos. En otros distritos, la situación fue más complicada, como La Pampa, donde las consecuencias serán a mediano plazo”.“El objetivo es siempre mantener los niveles de la producción. Hay 400.000 cabezas de ganado. Siempre tenemos que ir en crecimiento, no sólo en el número, sino en el peso de los animales”, afirmó.En cuanto a las proyecciones, definió: “Este año va a terminar bien, superando estas situaciones meteorológicas, y con un consumo en ascenso y sostenido. Esperemos que haya una recuperación en las precipitaciones para que los pastos no continúen deteriorándose”.Diego Anders, también productor ganadero, planteó: “Las pasturas venían bien, por las lluvias que hubo que fueron las normales y necesarias para el sector productivo, pero con las heladas de los últimos días, tuvimos que volver a fase cero prácticamente. Ahora esperamos que la primavera acompañe para lograr la recuperación, con precipitaciones acordes”.Sobre el volumen, el productor misionero subrayó que “el volumen está complicado, por la demanda que hubo, y se piensa en la reproducción. Pero es algo que en los últimos años se está luchando, para lograr el autoabastecimiento, es que uno de los objetivos por el que se sigue trabajando”.La ganadería misionera siguió en pie en los últimos meses, al ser catalogado como rubro esencial por el aislamiento social preventivo y obligatorio.Sobre este punto Muzzachiodi manifestó que “la actividad ganadera en Misiones sigue en crecimiento, con un consumo que aumenta tímidamente. En estos meses, hubo mucha venta de animales para mantener la producción y también para el abastecimiento local”.El productor del Sur misionero explicó que el nivel de demanda se mantiene dentro de las proyecciones y que los valores por kilo de animal vivo “son excelentes y muy importantes para la producción local” ya que, según el tipo de animal, se comercializa entre 130 y 150 pesos. En este sentido, recordó las buenas ventas que se registraron en el primer remate virtual 100% misionero, que se realizó el 21 de junio, que marcó un precio de referencia para los vacunos.En materia de exportación, dijo que se proyectaron a nivel país el envío de 800 millones de toneladas de animales, uno de los valores más elevados en los últimos años. “Si bien muchos de los animales se destinan para la exportación, la realidad es que en el mercado interno hay mucha demanda de los productos misioneros, en su mayoría para la reproducción y, en otros casos, para el consumo. También, en esos distritos afectados por las sequías y heladas”, aseveró.En relación a los precios, sostuvo que incrementó en un promedio del 10 por ciento en el valor de la carne en los mostradores.Por otra parte, Anders indicó que “en estos meses, se trabajó a full, con una demanda sostenida que, en efecto, hizo que desaparecieran todos los animales para la invernada”.También precisó que la gran demanda por carne producida en suelo misionero, incidió en el precio del animal, que subió en lo que va de agosto.