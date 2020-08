Secreto de sumario en la causa por robo de cocaína en depósito policial - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Indisposición sugestiva Para garantizar la transparencia de la pesquisa, el Juzgado Federal de Oberá dio intervención a personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).



Asimismo, en el marco del sumario administrativo que realiza la Policía se habría determinado que en las horas previas a la constatación del faltante de la droga, uno de los efectivos de Toxicomanía se hallaba cubriendo un servicio adicional y solicitó relevo porque se sentía mal.



Dicho pedido, según la investigación interna, se registró alrededor de las 3 del pasado 7 de agosto. Al llegar al lugar donde se requirió su presencia, el encargado del relevo constató que ya no había nadie en el puesto, lo que constituye una irregularidad en sí misma.



Para los investigadores, lo que sucedió aquella madrugada no pasó desapercibido, puesto que el oficial que requirió el relevo tenía acceso



al depósito de secuestro de drogas.



Otro dato sugestivo, al menos para quienes están al frente de la pesquisa, es que a pesar de la supuesta indisposición que a las 3 lo llevó a abandonar el servicio adicional que cumplía en un conocido mayorista local, a las 8 el mismo oficial se hizo presente en la guardia de Toxicomanía e informó que deberían realizar un conteo de la droga en resguardo del depósito.



Por ello, para los investigadores es crucial determinar los movimientos del oficial en ese lapso de cinco horas entre que pidió el relevo y se presentó en la guardia.

Las declaraciones efectuadas por el jefe en disponibilidad de la División Toxicomanía y subalternos, en el marco de la causa que investiga el robo de un kilo de cocaína del depósito de secuestros de la Unidad Regional II, no harían más que corroborar la existencia de una verdadera red delictiva de escandalosas implicancias.En consecuencia, según confirmó El Territorio con fuentes del caso, el juez Federal de Oberá Alejandro Gallandat Luzuriaga ordenó el secreto de sumario por diez días, lapso que luego podría ser prorrogado de ser necesario.La intención del magistrado, quien desde un primer momento se mostró muy comprometido con el expediente, es preservar al máximo los testimonios y elementos de prueba para evitar filtraciones que puedan interferir en una pesquisa de por sí muy compleja, ya que los implicados son integrantes de la Policía de Misiones.Al respecto, hasta el momento prestaron declaración el apartado jefe de Toxicomanía, subcomisario Carlos Ariel L., y subalternos de la misma división encargada de la custodia del depósito de secuestros de estupefacientes que se halla en el predio de la Seccional Tercera de Oberá.Desde un primer momento la investigación por la desaparición de un kilo de cocaína se enfocó en el jefe y personal de Toxicomanía, los únicos que tenían acceso a las llaves del depósito que dispone de cerradura y candado.Un dato clave indica que en acceso no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la cocaína contaban con llaves, lo que no hace más que complicar la situación del personal.Por ello, en paralelo a la causa judicial, la Jefatura de la fuerza policial ordenó el pase a disponibilidad del jefe y dos subalternos que fueron los últimos en ingresar al depósito, al menos oficialmente.Según averiguó este diario con fuentes policiales, los citados subalternos habrían accedido al depósito el pasado 5 de agosto, dos días antes de que el jefe de la división informe sobre la desaparición de la droga.En ese contexto, en el marco del sumario administrativo interno, los tres citados fueron apartados de la fuerza hasta tanto se deslinden las responsabilidades del caso y, tal como reconoció un alto mando, “uno o varios efectivos seguramente terminarán tras las rejas por la gravedad del delito cometido”.En tanto, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis ni complicidades, por lo que al menos seis de los ochos integrantes de Toxicomanía están bajo la lupa y la próxima semana serán citados a prestar declaración.Incluso, el último viernes testificó la jefa de la Seccional Tercera, quien habría brindado detalles de los movimientos que observaba en el depósito de secuestros.Llamativamente, en el interior del mismo no existen cámaras de seguridad. Además, según se estableció, en el libro de guardia de la Seccional Tercera no se registraba el acceso del personal de Toxicomanía al depósito, lo que atiza suspicacias.Por ello, ahora las autoridades judiciales tratarán de establecer si existe alguna norma interna que obliga a registrar los ingresos, y si así fuera, por qué no se llevaba a la práctica. Si hubo acción u omisión, complicidad o negligencia del personal de guardia.“La investigación avanza con cautela, ya que además del caso puntual por la desaparición de un kilo de cocaína, durante años la mayoría de los implicados mantuvo una relación laboral casi diaria con funcionarios del Juzgado y Fiscalía Federal, lo que generó vínculos y hasta afinidades que ahora deberán quedar de lado para llegar a la verdad”, subrayó un vocero.Sin entrar en detalles que afecten el secreto de sumario vigente, este matutino pudo averiguar que cada uno de los policías que prestó declaración hasta el momento trató de despegarse de las sospechas y señaló a camaradas, lo que no hizo más de cerrar el círculo sobre el personal de Toxicomanía.“No es tan difícil saber quién pudo haber ingresado para realizar la sustracción”, anticipó la semana pasada el abogado oficial del jefe en disponibilidad de la citada división.En diálogo con la prensa, el defensor mencionó que su cliente contó su versión de los hechos y aportó la prueba pertinente, ya que “tiene el mayor interés en que se sepa qué es lo que sucedió y quienes son los responsables”.“La prueba es muy importante y relevante, y creo que se podrá saber la verdad. El personal está restringido y no todos pueden ingresar. Hay elementos para poder saberlo”, indicó.Y agregó: “Se puso a disposición de la justicia porque como jefe se siente la persona más perjudicada, por lo que tiene el mayor interés en que se descubra la verdad”.Según su abogado, el funcionario aportó pruebas para avalar sus dichos.“Tiene interés en explicar cómo hace su trabajo y por ello tiene un registro de su actividad. Lo que hizo muy bien fue anotar todos sus movimientos. Tiene bien documentado lo que hizo en los últimos tiempos”, ponderó.Por otra parte, fuentes de la misma fuerza criticaron el acceso de Carlos Ariel L. a un cargo con las atribuciones que implica estar al mando de Toxicomanía, puesto que está imputado por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril del 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que aún aguarda el juicio oral.En tanto, ya estando en disponibilidad por el escándalo de la desaparición de la cocaína, el citado oficial se habría presentado en la base de la División Toxicomanía con intención fotografiar expedientes y reunirse con el personal.De todas formas, los subalternos se negaron a las requisitorias del subcomisario Carlos Ariel L. y alertaron de dicha irregularidad a los superiores.Posteriormente, para salvar las responsabilidades del personal, se radicó una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción Dos por presunto entorpecimiento de la investigación.Dicha denuncia se sumaría a una previa por amenazas contra efectivos de la misma división radicada por un testigo clave.Según precisó una fuente con acceso al expediente, a mediados de agosto una persona que aportó datos sensibles para la investigación radicó una denuncia por amenazas contra efectivos de Toxicomanía, aunque hasta el momento no trascendió quién o quiénes serían los apuntados.Se trata de una grave acusación que no hace más que sumar suspicacias y enfocar la lupa en aquellos que tenían la misión de custodiar la droga en resguardo del depósito de la Seccional Tercera.El testigo en cuestión habría aportado un dato para relacionar a uno o más efectivos de Toxicomanía con una tercera persona ligada a la venta de estupefacientes.“El hecho es gravísimo y si hasta el momento no hay detenidos es porque aún se están produciendo las pruebas. No es que la investigación vaya lenta, sino que se trata de avanzar sobre pistas firmas para arribar al fondo de la cuestión, caiga quien caiga”, remarcó una fuente confiable.