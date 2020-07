Sebastián Yatra y una indirecta por Instagram para Danna Paola

Miércoles 29 de julio de 2020

Muchos afirman que Sebastián Yatra se habría separado de Tini Stoessel para darle rienda suelta a su romance con Danna Paola. Para colmo, en medio del rumor, Sebastián y Dana lanzaron juntos una canción, No bailes sola.El cantante, que se muestra solterísimo y muy relajado, se animó a hablar por primera vez de su colega. ¿Qué los une? Esto quiso saber una seguidora de Instagram que le consultó sobre su vínculo con Danna a través de sus stories.El cantante, se tomó la molestia de responder al pregunta con otra historia en Instagram. “Sorpresivamente, siento como si la conociera desde hace mucho tiempo. En vivo y en directo creo que tuvimos una química profesional super ‘bacana’”, afirmó, sembrando intriga en todos sus fans. Y también en los de Tini.luego de eso, Yatra no dudó no elogiar a su colega, con quien comparte su último éxito: “Es una compañera talentosa, trabajadora, perfeccionista y canta espectacular, así que juntando eso más las ganas que teníamos los dos de sacar esa canción quedó algo bien bonito para ustedes”.