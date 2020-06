Sebastián Villa: "Quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad"

Jueves 4 de junio de 2020 | 23:15hs.

Sebastián Villa, jugador colombiano de Boca denunciado penalmente por su ex novia Daniela Cortés por violencia de género, rompió el silencio este jueves a la tarde y dijo que "no importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante" porque confía en que "la verdad y la justicia se van a imponer".





"Mi imagen y mi carrera han sido dañadas en las últimas semanas, pero siempre creí, y ya lo dije en mis redes sociales, en que la verdad y la justicia se van a imponer", sostuvo el futbolista de 24 años en declaraciones con la agencia Télam y agregó: "Confío en mi verdad y en el trabajo que hace mi abogado. Y reitero que nunca agredí a una mujer. Quienes me conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en la Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera".







Villa expresó que en las últimas semanas salió en los medios por esta situación que vive y "no por los goles" que hizo y "los buenos partidos" que jugó con su equipo para ganar la Superliga. "Por eso quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad", destacó.







"Extraño mi casa, extraño a mi perro Danger y espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es competir y poder ganar cosas importantes como las que ya gané. Pero no quiero para recuperar esas cosas tener que pagar una extorsión que nadie, sea o no jugador de fútbol, tiene que padecer", concluyó.







Martín Apolo, abogado defensor del futbolista, presentó un escrito ante la fiscal Verónica Pérez en el que sostiene que Cinthya Cortés, hermana de Daniela, "mintió en su testimonio del 15 de mayo pasado", al tiempo que entregó copias del intercambio completo de mensajes entre el futbolista y la testigo de parte. En la presentación, donde se adjunta la captura de pantalla de los diálogos completos entre Villa y Cinthya, denuncian que la hermana de Cortés dio a conocer "una ínfima parte de esos diálogos, cortados y editados para la ocasión".







"Cinthya Cortés envió diálogos que nunca existieron con mi defendido y de un número telefónico que nunca tuvo. Hasta que vino al país en 2018, Villa tenía un celular que se iniciaba con +57, tal el discado que pertenece a Colombia. Y una vez instalado en la Argentina, utilizó teléfono celular número+54.911..., el cual posee hasta el día de la fecha", expresó Apolo.







El escrito de la defensa de Villa adjunta 17 capturas de pantallas con los mensajes de WhatsApp entre Cinthya Cortés y Villa, con algunas fotos en las cuales se ven las valijas del jugador tiradas en la puerta de la casa que ambos compartían en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning.







La primera secuencia de ese diálogo arranca a las 16.50 del lunes 27 de abril, en donde el jugador le informa a la hermana de Cortés que su exnovia lo golpeó, que se retira de la casa y que está demorado porque "ella escondió las llaves del carro y el pasaporte".







Horas después de ese diálogo, Daniela Cortés subió a las redes sociales fotos con su cara ensangrentada y marcas de golpes en su cuerpo.







En el último diálogo, a las 23.43 horas de Argentina, Cinthya dice "Sebas dime cómo podés parar esto. ¿Cómo puedo yo como hermana de Dany ayudarte a solucionar esto?". A lo que Villa le responde: "Ya no hay solución. Ella me dañó mi carrera. Haciendo cosas porque usted sabe que no la he tocado. Usted misma vio cuando ella me pegó. Mucha gente sabe que su hermana me pegaba".



Sebastián Villa está acusado del delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".