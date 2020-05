Sebastián Villa presentó videos en su defensa

Sábado 9 de mayo de 2020

El delantero colombiano de Boca, Sebastián Villa, declaró el pasado jueves tras ser denunciado por violencia de género por su ex novia Daniela Cortés, donde hizo una contradenuncia al asegurar que fue extorsionado por ella, y ayer salieron a la luz algunos videos que usó en su defensa. “Daniela me golpea... Cojo mi maleta, empaco mis cosas y Daniela me mete una patada, me hace un raspón en la pierna, me revolea toda mi ropa. Ella me pidió que le diera los 50 mil dólares acá y 100 mil en Colombia”, relató Villa en parte de su discurso.

El futbolista del seleccionado colombiano será indagado el 13 de mayo.