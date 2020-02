‘Sé una dama...’ el clip que desnuda al machismo

Viernes 28 de febrero de 2020

Cynthia Nixon, integrante del elenco de la serie Sex and the City y ex candidata a gobernadora de Nueva York expone en un video, las contradicciones a las que son sometidas las mujeres en la sociedad machista.

La breve cinta de unos tres minutos se hizo viral con millones de reproducciones. Nixon mira a cámara con seriedad. Lleva puesta una blusa blanca y un blazer negro. Un vez más, la actriz estadounidense, conocida por interpretar a Miranda Hobbes en la serie Sex and the City, volvió a copar las pantallas. Esta vez para ponerle rostro y voz al video Sé una dama, dijeron. Lanzado por la revista Girls Girls Girls (Chicas, chicas, chicas). El clip expone las exigencias y contradicciones que enfrentan las mujeres de todo el mundo en el sistema patriarcal. Donde los cuerpos y los modos de ser mujer deben cumplir estándares hegemónicos y violentos.

“Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta, tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete. Deja algo a la imaginación. Sé sexy, sé seductora. No seas tan provocativa. Viste de negro. Usa tacos. Estás muy vestida. Estás muy desvestida ¡Te ves descuidada! Sé una dama, dijeron. No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, parecés un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne”, arranca.

A tres días de su estreno, el audiovisual dirigido por Paul McLean ya tiene más de dos millones de reproducciones. A medida que Nixon habla, se intercalan escenas de la película ‘Mi bella dama’ de Audrey Hepburn y se escuchan fragmentos del poema Sé una dama, dijeron de Camille Rainville, una joven escritora de 22 años que es la autora del texto.

“Sé una dama, dicen. Usa maquillaje. Arregla tu cara. Esconde tus manchas. Perfila tu nariz. Resalta tus pómulos. Delinea tus párpados. Rellena tus cejas. Alarga tus pestañas. Colorea tus labios. Polvea, ruboriza, broncea, resalta. Tu cabello es muy corto. Tu cabello es muy largo. Tus puntas están partidas. Resalta tu cabello. Se te ven las raíces. Tíñete el pelo. No azul, eso no se ve natural. Estás encaneciendo. Te ves muy vieja. Luce joven. Luce juvenil. Que por ti no pasen los años. No envejezcas. Las mujeres no envejecen. Lo viejo es feo. A los hombres no les gusta lo feo”, recita la actriz.

La secuencia es hostil y ambigua. Seguramente, habrá mujeres que se sentirán identificadas con uno o todos estos mensajes contradictorios. Donde la respuesta parece ser que las mujeres deben vivir en función de los varones y que nunca jamás alcanzarán lo que se espera de ellas.

Conmovida por la repercusión que tuvo el video, Cynthia Nixon aseguró: “Estoy muy orgullosa de estar involucrada con esta poderosa película que emocionó a tantas personas en todo el mundo”.

En una atmósfera opresiva de palabras e imágenes, la pieza continúa: “No llames la atención. No trabajes hasta tarde. No hagas bromas sucias. No sonrías a extraños. No salgas de noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no”.

El poema de Rainville fue traducido a más de 15 idiomas.

Otro fragmento del texto expresa: “No seas una tentación. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades. Te ves desaliñada. Relájate. Muestra algo de piel. Luce sexy. Luce ardiente. No seas tan provocativa. Te lo estás buscando. Vístete de negro. Usa tacones. Estás muy arreglada. Estás muy informal. No uses esos pantalones de ejercicio; parece que te has descuidado”.