Se triplicó el número de casos de Covid-19 en jóvenes a nivel global - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Breves internacionales India marcó récord de casos de Covid-19 por 18° día consecutivo

India registró ayer el mayor incremento diario de casos de coronavirus del mundo por 18° día seguido, casi 70.000, mientras la enfermedad se extiende por los estados del sur del país luego de remitir en la capital y en la gran urbe financiera de Mumbai.

El Ministerio del Salud indio dijo que se detectaron 69.878 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a más de 2,97 millones y marca un récord mundial de incremento diario por 18° día seguido.





India registró ayer el mayor incremento diario de casos de coronavirus del mundo por 18° día seguido, casi 70.000, mientras la enfermedad se extiende por los estados del sur del país luego de remitir en la capital y en la gran urbe financiera de Mumbai. El Ministerio del Salud indio dijo que se detectaron 69.878 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a más de 2,97 millones y marca un récord mundial de incremento diario por 18° día seguido. El mundo superó los 800 mil muertos por la pandemia

El Covid-19 ya dejó más de 801.000 muertes y más de 23.000.000 infectados en todo el mundo, según los últimos datos actualizados ayer por la Universidad Johns Hopkins, que monitorea la pandemia a escala mundial. América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas, con 254.897 fallecidos. Más de la mitad de los decesos se produjeron en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, México e India.





El Covid-19 ya dejó más de 801.000 muertes y más de 23.000.000 infectados en todo el mundo, según los últimos datos actualizados ayer por la Universidad Johns Hopkins, que monitorea la pandemia a escala mundial. América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas, con 254.897 fallecidos. Más de la mitad de los decesos se produjeron en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, México e India. Corea del Sur extiende restricciones

Corea del Sur prohibió ayer en todo su territorio grandes concentraciones de personas y el público en los estadios, y ordenó el cierre de iglesias, playas y locales nocturnos, entre otros lugares públicos, para tratar de contener su mayor rebrote de coronavirus. Se ordenó el cierre de clubs, cafés y salas de karaoke, así como la cancelación de los servicios religiosos de los domingos, a la vez que quedan prohibidas las reuniones de más de 50 personas.

La propagación del coronavirus está siendo impulsada cada vez más por personas de 20, 30 y 40 años que no saben que están infectadas porque no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves, advirtió esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS).La preocupación se suma a las alertas que han lanzado en las últimas semanas varios expertos en Europa, que ven cómo los jóvenes son los que más se han contagiado en una cantidad de rebrotes en España, Italia, Francia o Gran Bretaña.El director regional de la OMS la región de Asia y el Pacífico, Takeshi Kasai, advirtió que, debido a que muchos de los jóvenes son asintomáticos o tienen síntomas leves de Covid-19, transmiten el virus a otros sin saberlo.“Esto aumenta el riesgo de propagación a los más vulnerables, los ancianos, las personas enfermas que reciben cuidados a largo plazo, las personas que viven en zonas urbanas densamente pobladas y las zonas rurales insuficientemente atendidas. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para impedir que el virus se desplace a las comunidades vulnerables”, señaló el experto en una conferencia de prensa.Los expertos pusieron el foco en la vuelta a los colegios, sobre la que plantearon que pudiera retrasarse en zonas con una alta transmisión, y el incremento de contagios entre la población joven, cuyo porcentaje se ha triplicado en el mundo desde el inicio de la pandemia.“La buena noticia es que ahora sabemos más sobre la transmisión de este virus”, reveló Hans Kluge, jefe de la oficina europea de la OMS, en referencia al alto riesgo de contagio en entornos de ocio que, de nuevo, apuntan en especial a los jóvenes.Por ello, pidió a este sector de la población que evite “aglomeraciones y grandes grupos” y permanezca “alejado de bares llenos y grandes fiestas”.Aunque el funcionario no estableció ninguna relación causal entre más contagios en jóvenes y un aumento de los casos totales, sí explicó por qué los las infecciones en esta población han crecido exponencialmente.Argumentó que incide que muchos de los países hayan relajado las medidas restrictivas. En efecto, muchos lugares permiten reuniones multitudinarias: por ejemplo, en Wuhan, la cuna del coronavirus, ya ha habido conciertos y fiestas.