“Se trabaja en los temas de interés de los argentinos y aportamos la visión”

Lunes 13 de enero de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El perfil Dora Beatriz Barrancos nació el 15 de agosto de 1940 en La Pampa. Es una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina. Formó parte del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) hasta mayo de 2019, cuando renunció en protesta por la reducción presupuestaria que afectó gravemente a la institución.

Es licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante la dictadura militar se exilió en Brasil y volvió al país en 1984. En ese momento renunció al Partido Justicialista por considerar al peronismo un movimiento conservador (había sido militante de la Juventud Peronista). Publicó varios estudios sobre los movimientos socialistas y anarquistas en la historia argentina

Fue legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el partido Frente Grande.

​En el 2010 por el voto de la comunidad científica fue directora del Conicet en representación de las Ciencias Sociales y Humanas, cargo al que renunció en mayo del año pasado. ​

Como historiadora se dedicó a estudiar el desarrollo del feminismo en Argentina, los movimientos sociales de principios del sigloXX, las revoluciones llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos socialistas y anarquistas y el rol de la educación en la historia argentina.

“Veo caras asustadas, pero van a promover todos, todas y todes. De lo que vamos a hablar es de cómo erradicar las bases de la desigualdad”, dijo Dora Barrancos, en la primera capacitación sobre género que realizó el gabinete de Alberto Fernández, el pasado viernes.Ella, junto con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, brindó detalles sobre la situación de las mujeres en el siglo XXI.El encuentro se produjo tras el primer aniversario de la reglamentación de la Ley Micaela que prevé, entre sus principales puntos, que los integrantes de todos los estratos de la función pública se capaciten en materia de género.“El patriarcado se erigió junto con la propiedad privada, pero antes de haber patrimonialidad sobre las cosas y los animales, lo hubo sobre las mujeres. La primera propiedad privada fue la privatización de las mujeres”, explicó.Barrancos posee un extenso currículum (ver El perfil). Es una socióloga referente del movimiento feminista de nuestro país y forma parte del Consejo de Asesores, que empezó a trabajar en la Casa Rosada, cerca del despacho del presidente, con el objetivo de evitar una mirada unilateral sobre la realidad argentina y sumar distintos puntos de vista.Días después de la asunción presidencial, que ya cumplió un mes, Fernández expresó que “el sueño de una Argentina unida no necesita uniformidad, sino una convivencia positiva, entendiendo que toda verdad es relativa y que con la suma o confrontación de esas visiones podemos alcanzar una verdad superadora”.En sintonía con esa mirada que intenta sumar más que restar, esta comisión de académicos y profesionales se define como “un espacio de encuentro y diálogo con amplitud de criterios para superar la crisis en la que se encuentra el país”.Con varias reuniones, en la que se abordaron diversos temas, Barrancos manifestó que se empezaron a delinear distintos temas relacionados con “proyectos para ampliar derechos a mujeres y jóvenes, retomar la cultura como eje de convivencia y la apertura de un debate nacional que sirva para identificarnos como ciudadanos de un país que necesita ser más justo y solidario”.El Territorio dialogó con la referente, que es una de las integrantes de este nuevo espacio de pensamiento y debate sobre la coyuntura.Es un grupo de trabajo que se formó para analizar de manera continua la gestión del gobierno frente a los requerimientos de la población con el objetivo de tener una mirada amplia y diversa.Somos una especie de puente entre dos orillas: las ideas que tiene la gobernanza, es este caso el Presidente de la Nación Argentina, para solucionar distintos inconvenientes y en la otra orilla están los variados requerimientos de la sociedad.Asuntear es un verbo que explica muy bien nuestro trabajo, porque busca nutrir la gestión de gobierno con los asuntos de toda la comunidad argentina para que ningún sector quede aislado y todos estén representados en las políticas que se construyen en la Casa Rosada.Sí. Pero en la gestión de Alberto Fernández no habrá microclima presidencial.Primero, porque la personalidad del presidente no es compatible con este tipo de encierros. No lo permitirá.Y justamente somos un equipo de asesores que evitaremos cualquier avanzada en ese sentido. Porque sabemos que eso resta sensibilidad a los que nos conducen.Y necesitamos gobernantes de piel sumamente sensible.No somos un grupo cerrado de obsecuentes del poder. Muy por el contrario. Somos un espacio sumamente abierto a toda la diversidad de opiniones y análisis que sirvan para construir un país mejor.En nuestro primer encuentro de trabajo el presidente nos dijo ‘por favor, quiero que si hago algo mal me avisen enseguida para poder corregir el error’, y eso es una demostración de su gran apertura mental.La comisión está liderada por el jefe de asesores Juan Manuel Olmos y el vicejefe Julián Leunda.También están el filosofo Ricardo Forster, el antropólogo Alejandro Grimson, la politóloga Cecilia Nicolini y yo.Sí. Tendremos nuestro hábitat en la Casa Rosada. Vamos a trabajar diariamente en todos los temas que interesan a los argentinos y obviamente cada integrante de este espacio de acuerdo a su experiencia y saber podrá aportar su visión sobre todos los asuntos de gobierno.Sí, pero no se trata de mi agenda de prioridades sino de los intereses y necesidades del país.Obviamente cada uno de los integrantes de esa comisión cargamos sobre nuestros hombros la representatividad de grandes colectivos sociales.En mi caso personal me siento parte de un arco muy grande donde caben especialmente todas las diversidades y los feminismos.Muchas. Porque hace falta mucho. Pero hay algo por lo que es necesario empezar que es en la prevención de la violencia. No queremos punir, queremos prevenir.Queremos evitar que se llegue al botón de pánico con una tarea previa para que eso no sea necesario. Hace falta mucha educación y contención en estos temas.Sí. Yo creo que en este año tendremos la ley, que hace muchos años venimos reclamando al Congreso.Me parece sumamente positiva la creación de esta cartera de gobierno. Soy coordinadora del consejo asesor de ese ministerio y con Elizabeth, estamos muy entusiasmadas con una serie de políticas en las que buscamos poner a los sectores más postergados y marginados en un plano de igualdad ciudadana.