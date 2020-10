Se terminó el sueño de Tigre: cayó con Guaraní y quedó eliminado de la Copa Libertadores - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 09:10hs.

Tigre quedó eliminado de la Copa Libertadores este jueves al caer como local 3 a 1 frente a Guaraní de Paraguay, que aseguró su clasificación a octavos de final, en la quinta fecha del grupo B. Ahora el “Matador” aspira a terminar tercero en la zona para tener una oportunidad en la Sudamericana.El conjunto de Asunción, dirigido por el argentino Gustavo Costas, se puso en ventaja por un cabezazo del defensor colombiano Jhohan Romaña, a los 19 minutos del primer tiempo. Pero a diez del entretiempo apareció Pablo Magnín -refuerzo llegado desde Sarmiento de Junín- para marcar el empate parcial.Ese resultado, de todas formas, lo dejaba sin chances a Tigre y clasificaba a Guaraní, que con otra pelota detenida se puso en ventaja, gracias a un gran cabezazo de José Florentín, a los 9 minutos del complemento.Sobre el cierre, y con el “Matador” jugado en ataque, el ex Independiente Cecilio Domínguez gambeteó al arquero Gonzalo Marinelli y sentenció la historia. Fue un golazo.Tigre, dirigido por Néstor Gorosito y que espera por saber cómo se jugará la Primera Nacional (Segunda División), está último en la zona con apenas un punto, por lo que para alcanzar a Bolívar (4) en el tercer puesto que lleva a la Sudamericana deberá vencer como visitante al líder Palmeiras, el miércoles 21 de octubre.La AFA confirmó que en los próximos diez días se llevarán a cabo 15 partidos amistosos, luego del reinicio de las actividades con un estricto protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus. De esta forma se acerca el regreso “oficial” del torneo de Primera.Este sábado se desarrollarán varios duelos desde las 9, cuando Talleres de Córdoba recibirá a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, al mismo tiempo que Independiente chocará con Gimnasia de La Plata en el Libertadores de América.Media hora más tarde, Godoy Cruz de Mendoza será local en su predio ante Gimnasia de la misma provincia, y Platense se enfrentará con Almirante Brown.A las 10, San Lorenzo irá al predio de River en Ezeiza para medirse con la Reserva del Millonario; Atlético Tucumán será anfitrión en el duelo con Central Córdoba de Rosario y Atlético de Rafaela visitará a Newell s.Además, Unión de Santa Fe y Rosario Central jugarán en horas del mediodía, y Banfield y Argentinos Juniors lo harán a partir de las 15. El mismo sábado también se jugarán los duelos de All Boys-Argentinos Juniors y Huracán-Arsenal, pero aún no se definieron los horarios.El próximo miércoles continuará la acción, dado que Huracán y Talleres harán lo propio en Parque Patricios, y seguirá el sábado 10 de octubre con otros dos partidos: Independiente-Deportivo Morón, a las 9:00, y San Lorenzo contra la T en el Nuevo Gasómetro, donde los dirigidos por Mariano Soso ya retomaron la actividad con dos amistosos ante el “Lobo” platense (0-0 y 0-1).Por último, el martes 13, el equipo cordobés volverá a ser protagonista cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal.