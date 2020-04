Se suspendió la entrega de permisos para los varados en el país

Los interesados deben tramitar una declaración jurada, denominada “Certificación para el Regreso a Domicilio Habitual”, la que se completa en el sitio web https://regresoacasa.argentina.gob.ar . Una vez lista tendrá una validez de 48 horas.Pero ahora, al ingresar al portal, la página indica que "la totalidad de permisos de circulación para el día de hoy ya han sido emitidos". El sitio Web, además, estuvo caída un rato durante el mediodía del sábado.El permiso está vigente desde este sábado 18 a las 00 y hasta el martes 21 de abril, y solo se podrá hacer en vehículos particulares, vía terrestre. No están autorizados los micros de larga distancia. La vigencia de esta habilitación es de 48 horas.Quienes estaban interesados en tramitar el permiso y no pudieron hacerlo este sábado deberán intentar a partir del domingo.- La persona deberá acreditar la veracidad de los datos consignados en la declaración jurada “Certificación para el Regreso a Domicilio Habitual”.- El solicitante deberá contar con la documentación y/o acreditar los datos informados en la Certificación para el Regreso a Domicilio Habitual generada durante el traslado.- En aquellos casos en que un tercero necesite trasladar a otra persona, deberá tramitar el permiso correspondiente. Para hacerlo debe ingresar a https://regresoacasa.argentina.gob.ar y elegir la opción "Necesito trasladar a una persona a su domicilio habitual".Un relevamiento realizado por diputados de la UCR mostró que hay alrededor de 10 mil personas varadas dentro del país.Se trata de turistas, trabajadores golondrinas o gente que viajó por temas de salud y no pudieron volver a su hogar tras la instauración del aislamiento social y obligatorio.