Se sortearon los cruces de la Champions League: así quedó el camino hacia la final

Viernes 10 de julio de 2020 | 13:30hs.

La Champions League definió hoy su cuadro final, que se disputará en Lisboa, Portugal, a fines de agosto, con la particularidad que los cuatro equipos ya clasificados a cuartos de final quedaron del mismo lado, mientras que los dos cruces que aún deben resolverse irán por el otro en busca de la final.Así, después del largo parate provocado por el coronavirus, la Champions dio el primer paso hacia la reanudación con su formato remodelado, en el sorteo virtual llevado adelante en la ciudad suiza de Nyon, sede de la UEFA.Como primera medida en el camino a la definición, entre el 7 y el 8 de agosto, se resolverán los cruces que quedaron abiertos de octavos de final debido al receso obligado por el coronavirus.Así, quien resulte vencedor de Juventus (0) - Olympique de Lyon (1), irá contra el ganador de Manchester City (2) - Real Madrid (1), mientras que quien supere el cruce Barcelona (1) - Napoli (1) hará lo propio frente a Bayern Munich (3) o Chelsea (0).Entre estos ocho equipos acumulan 26 títulos, por lo que representa el lado con más historia del cuadro de la edición 2019/20.El Real Madrid tiene 13 campeonatos, Barcelona y Bayern suman cinco cada uno, la Juventus ganó dos y el Chelsea cuenta con una, mientras que Napoli, Manchester City y Olympique Lyon aún no saben lo que es obtener este torneo.En cambio, del lado donde ya quedaron definidos los cruces de cuartos de final, no hay ningún campeón de Champions e incluso dos equipos hacen su primera aparición en esta instancia desde la creación de este formato de competencia.Uno de los que más historia tiene en el certamen es el Atlético Madrid dirigido por Diego Simeone y con el argentino Angel Correa, que llegó tres veces a la final (1974, 2014 y 2016) se medirá con Leipzig, de gran temporada en la Bundesliga de Alemania.Además, el Atalanta de Alejando Gómez y Juan Palomino tendrá una difícil prueba frente al PSG de Angel Di María y Leandro Paredes, que quiere saldar su histórica deuda con la Champions, donde como máximo llegó a semifinales en 1994/95.En la sede única de Lisboa, los cuartos (12-15 de agosto), semifinales (18 y 19 de agosto) y final (23 de agosto) se dividirán entre el estadio "do Sport Lisboa", el del Benfica - "Da Luz" y el "José Alvalade" del Sporting CP.En caso de ser necesario, el estadio "do Dragao" y el "Afonso Henriques" en Guimarães serán los anfitriones de las cuatro rondas de octavos pendientes, que en teoría se disputarán con la localía correspondiente.