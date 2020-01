Se retiró una tenista por el humo en Australia

Miércoles 15 de enero de 2020

La eslovena Dalila Jakupovic tuvo que abandonar en la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia, ayer en Melbourne, al sentirse mareada a raíz de una espesa nube de humo que rodea a la la ciudad procedente de los incendios que asolan Australia. “Tuve miedo de desmayarme. No podía andar”, declaró la 180ª del ránking mundial a la prensa.

La eslovena abandonó tras una crisis de tos, cuando ganaba por 6-4, 5-6 a la suiza Stefanie Voegele. “No es sano para nosotros jugar en estas condiciones. Me he quedado sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección”, añadió Jakupovic.