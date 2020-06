Se retiró la Gata Fernández

Jueves 11 de junio de 2020

Gastón Fernández decidió comunicar su retiro como futbolista profesional mediante sus redes sociales. Tras 17 años de carrera, la Gata aprovechó la suspensión de la temporada y la cuarentena obligatoria para tomar la decisión de colgar los botines.

El atacante de 36 años decidió informarlo a través de un emotivo video subido a su Instagram bajo el título Mí última función. “Es difícil arrancar, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy más nervioso que el día que debuté con 19 años en la Primera de River. Quiero contarles que estoy muy feliz por esta etapa que se está terminando. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con mi sueño, ese que me propuse cuando me enamoré de la pelota y que arrancó cuando tenía 5 años. Toda una vida atrás de la pelota, con objetivos y sueños por delante. El hecho de poder haber sido ese futbolista que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de poder tomar esta decisión. La tomo con nostalgia pero con alegría, fui muy feliz en esta etapa como profesional”, dijo el ahora ex Estudiantes de La Plata.

Más adelante se refirió a sus compañeros: “A ellos también les digo lo mismo, porque me acompañaron en todos los momentos y en especial en estos últimos años donde la lesión en el dedo me dio bastantes disgustos y no me dejó estar como a mi gustaba”.

Por último habló de Estudiantes y aseguró que “me siento parte de un gran club, un lugar hermoso, una gran institución que me adoptó y del cual me sentiré parte durante toda mi vida”.

El ahora ex futbolista se dedicará a la representación de jugadores y es el primer jugador en hacerlo en esta época de pandemia, a poco de cumplir 37 años.

La Gata Fernández disputó 492 partidos y convirtió 116 goles a lo largo de su carrera, en la que se resaltan las copas Libertadores que logró con Estudiantes en 2009 y con Gremio en 2017, cuando jugó un partido en el certamen.