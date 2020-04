Se registró el día con más muertes por Covid-19 en Argentina: 14 fallecidos y el total de víctimas fatales asciende a 79

Catorce personas murieron y 99 fueron diagnosticadas en las últimas 24 horas con coronavirus en la Argentina, mientras el Gobierno nacional evaluaba esta noche en Olivos el alcance y la duración de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el 20 de marzo.Con los 14 fallecidos y los 99 casos nuevos reportados por el Ministerio de Salud de la Nación, el total de decesos llega a 79 y a 1.894 los infectados desde el inicio de la pandemia.En este contexto, el presidente Alberto Fernández analizaba esta noche la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio - cuyo primer vencimiento es el lunes próximo - en la Residencia de Olivos con los ministros de Salud, Ginés González García, de Producción, Matías Kulfas, de Economía, Martín Guzman, de Interior Eduardo "Wado" de Pedro y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.De la reunión también participaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien estuvo desde el mediodía junto al jefe de Estado para comenzar a definir la extensión de la emergencia sanitaria.En este contexto, el Gobierno nacional ordenó a los organismos de seguridad de la Nación y las policías provinciales reforzar los controles vigentes desde el comienzo del aislamiento en los accesos a los puntos turísticos más importantes del país, desde hoy hasta el domingo de Pascua.Los controles se ubican en las principales rutas que van hacia la costa atlántica, los puestos de peaje, los accesos a las ciudades turísticas del país y también en los ingresos de los barrios privados."Sobrevolamos la ruta 2 y la verdad casi no hay autos, apenas si se ve un flujo de transporte de carga", dijo hoy a la prensa el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, durante un contacto con periodistas en el peaje de Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata.A su lado, la ministra de Seguridad Sabina Frederic afirmó que "descendió un 95 por ciento" la circulación de vehículos respecto a la misma fecha del año anterior, según los datos que aportó la Agencia de Seguridad Vial."Tenemos 39.000 personas infractoras solo por las fuerzas federales y 2.900 vehículos secuestrados, creo que finalmente los que se resistían al aislamiento lo han acatado", agregó Frederic.En otro orden, la científica argentina Laura Bover anunció a Télam que organizó desde EEUU un grupo de WhatsApp, con más de 50 científicos, que trabajan en la confección de un protocolo para producir "plasma de pacientes convalecientes rico en anticuerpos que puede ser aplicado en los pacientes más graves".El protocolo ya fue entregado a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, dijo Bover a Télam.En el plano global, cuando el mundo registra más de 1,5 millones de casos de coronavirus y más de 90.000 muertes, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado tras una reunión virtual en el que, sin apuntar a algún país en concreto, expresó su temor a que algunas medidas de emergencia sean usadas para introducir políticas autoritarias."Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión", señaló la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.A su vez, el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus posteó en Twitter: "Hoy se cumplen 100 días desde que la OMS fue notificada de los primeros casos en China de lo que ahora llamamos Covid-19. Más de 1.3 millones de personas fueron infectadas y casi 80 mil perdieron la vida. Esta pandemia es mucho más que una crisis de salud. Requiere una respuesta total de los gobiernos y la sociedad" .Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis global que genera la pandemia de coronavirus tendrá "las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión" y consideró que una "recuperación parcial" podrá verse el año próximo.Por ejemplo, la pandemia de coronavirus destruyó más de 6,6 millones de empleos en EEUU en una semana, según datos difundidos hoy por el Departamento de Trabajo estadounidense.Entre los países europeos más afectados, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson, salió hoy de terapia intensiva al presentar una mejora en su cuadro de coronavirus. "Está de muy buen ánimo y seguirá siendo controlado", informó su oficina.Su gobierno, en tanto, anunció hoy que mantendrá la cuarentena decretada hace tres semanas y que registró 881 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a casi 8.000.La pandemia dejó ya 16.267 muertos en Estados Unidos, donde el estado de Nueva York registró 799 fallecidos en las últimas 24 horas, un nuevo máximo que totaliza 7.067 decesos y envía una nueva señal de alarma al resto del país, mientras los hospitales se apresuran a buscar camas y respiradores para sus unidades de cuidados intensivos.Japón informó por primera vez de más de 500 nuevos casos en un día, algo preocupante porque tiene la población añeja proprocionalmente más numerosa y el coronavirus es especialmente grave entre los adultos mayores.La cifra de nuevos casos y muertes ha venido disminuyendo en Italia y España, que juntos suman más de 33.000 decesos, pero los números diarios eran pavorosos y en Italia se conoció hoy un pequeño repunte en la cantidad de muertos en las últimas 24 horas que hace repensar a las autoridades si habrá o no salida paulatina del confinamiento.España registró hoy 684 muertes, lo que lleva el total a más de 15.200, mientras el gobierno prevé extender la cuarentena hasta mediados de mayo.Brasil reportó al menos 839 muertos hasta las primeras horas de la tarde y más de 16.000 casos, mientras el presidente Jair Bolsonaro intentó recuperarse del golpe que le dio la Corte Sumprema de justicia al prohibirle cortar por decreto las cuarentenas ordenadas por los gobernadores estaduales, haciendo una campaña pública por el uso de la cloroquina, un medicamento preexistente, como "salvación" ante la Covid-19.