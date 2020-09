Se registró ayer tensa jornada de asambleas municipales - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Las comunas de Oberá, Eldorado y Delicia amanecieron en el día de ayer entre asambleas y reclamos municipales.En el caso de Oberá, no fue suficiente el ofrecimiento que realizó el Gobierno a los empleados municipales, quienes empezaron la semana con una medida de fuerza, reclamando el aumento de sueldo del 15% y 10.000 pesos no remunerativo. Cerraron con una olla popular y seguirán la medida hoy.Cansados los trabajadores municipales de observar que otros sectores lograron considerables aumentos de sueldos, se concentraron ayer en el sector de obras públicas y marcharon hasta el edificio central, dónde estaba el intendente Carlos Fernández, cortando el ingreso al municipio.Durante la mañana fueron recibidos por el asesor legal de la Municipalidad, y plantearon los pedidos y al cabo de media hora recibieron una propuesta que fue rechazada.El municipio ofreció cuatro ofertas, que fueron rechazadas.Tras el rechazo a la primera oferta realizada desde el municipio se realizó una reunión entre el Ejecutivo y los delegados municipales que recibieron una nueva oferta consistente en un 14% al básico y sumas no remunerativas a las categorías 1 a 13.Los empleados nucleados en el gremio de UPCN se encuentran en estado de asamblea permanente y movilización por reclamos salariales al ejecutivo municipal desde hace una semana, y nuevamente ayer rechazaron la oferta de la comuna.El intendente Fabio Martínez amplió la oferta a un 14% de aumento al básico más una suma fija de $ 2.000 para las categorías 1 a 3 y de $ 1.500 a las categorías 4 a 6 manteniendo el 14% al básico para las categorías 7 a 13.La nueva propuesta será analizada en una asamblea hoy.Mientras, en Mado, el gremio UPCN solicitó un aumento de 7.000 pesos. Julio Gérez, delegado gremial explicó que en el mes de agosto del año pasado, “el municipio recibió de coparticipación la suma de 2.400.000 mil pesos, en ese entonces, se comprometió pagarnos a los 80 empleados la suma de 7 mil en varios tramos, y vamos a insistir con eso”.Por su parte, el concejal Elvio Vera manifestó: “Los empleados exigen 7.000 pesos de aumento y están en asamblea permanente. Esto se va a acentuar esta semana porque presentaron dos notas para que se abra la mesa de diálogo y no hubo ninguna respuesta”.