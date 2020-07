Se registraron 29 nuevas muertes y las víctimas fatales suman 1749

Viernes 10 de julio de 2020 | 10:00hs.

El Ministerio de Salud informó este viernes 29 nuevas muertes por coronavirus y el total de víctimas fatales asciende, hasta el momento, a 1749.Por otra parte, el número de pacientes recuperados desde que comenzó el brote en la Argentina llega a 38.984.Según el informe matutino de la cartera sanitaria, las víctimas fueron 29 varones, 12 de la Provincia de Buenos Aires (de 72, 75, 72, 67, 84, 96, 82, 64, 55, 88, 41 y 69 años), ocho de la Capital (de 92, 79, 48, 69, 81, 87, 68 y 70 años), uno de 58 de La Rioja; siete mujeres residentes de la Provincia de Buenos Aires (de 88, 85, 64, 67, 79, 67 y 94 años); y una persona de 84 años, de la Ciudad, de la que no se proporcionaron datos de género.En las últimas 24 horas no se registraron nuevas zonas de transmisión comunitaria del virus, y seis provincias no reportaron nuevos casos.El territorio bonaerense es el área con mayor número de infectados (47.795 totales), seguido por la Ciudad (35.480) y luego Chaco (2446).