Se registra más movimiento en la frontera de Irigoyen

Viernes 10 de enero de 2020

En los primeros días de enero se va incrementando el movimiento en el paso internacional de Bernardo de Irigoyen- Dionisio Cerqueira, Brasil, que opera las 24 horas, a diferencia Paso Rosales, que lo hace únicamente durante el día (de 7 a 19).

En temporadas anteriores siempre se notaba a simple vista el incremento de turistas argentinos en la frontera más oriental del país a partir de la segunda semana de diciembre y las filas de autos superaban las dos cuadras, cosa que la temporada pasada no sucedió y esta tampoco. No obstante, creció el movimiento estos primeros días de enero en comparación con diciembre, que pasaban con el fin de veranear en Brasil entre diez y quince familias por día ingresando por Irigoyen y la fila de autos no superaba la media cuadra.

El panorama comenzó a cambiar desde el último fin de semana y duplicó el número de familias que cruza por esa frontera.

Si bien no es el mismo movimiento que años anteriores, todavía hay argentinos que siguen eligiendo Brasil.