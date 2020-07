Se redujo en un 60 por ciento el regreso de misioneros a la provincia

Viernes 3 de julio de 2020 | 17:30hs.

Desde que rige la exigencia del test de Covid-19 negativo se redujo considerablemente el ingreso de personas a Misiones. Previo a la nueva obligatoriedad, la provincia contabilizaba 200 ingresos diarios y ahora no superan 80, aseguró Zenón Cabrera, jefe de la Policía de Misiones.







Es que además del salvoconducto que se tramita en la página de la Policía, en los accesos a la provincia en las Divisiones de Seguridad Vial y Turismo El Arco, sobre la ruta nacional 12, y Paraje Centinela, sobre la ruta 14, se exige un certificado médico que indique que la persona no está infectada por coronavirus. El test debe ser de las últimas 48 horas.





En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, Cabrera comentó que el gobernador Oscar Herrera Ahuad e intendentes de municipios correntinos fronterizos (entre ellos Ituzaingó, Virasoro, y otros pueblos cercanos) acordaron que personas que por alguna cuestión se abastecen o hacen algún tratamiento médico en ciudades misioneras estarán exceptuadas de presentar carnet sanitario con resultado negativo de Covid-19.







Acordamos con el Gdor. de Misiones, @herrerayflia, que en una cuestión lógica al comercio, abastecimientos y áreas de salud, las localidades vecinas están salvadas de presentar el carnet sanitario con resultado negativo para COVID-19 al ingresar o egresar de la provincia. — Eduardo burna (@BurnaEduardo) July 3, 2020

En este sentido, Cabrera explicó que estas personas tienen que tramitar un salvoconducto especial con la intendencia de su localidad de origen, para tránsito excepcional en la frontera por cuestiones urgentes de abastecimiento o seguimiento de tratamiento por algún tipo de enfermedad, como diálisis y tratamientos oncológicos. Estas personas igual se someten al protocolo de sanidad en la frontera, cabinas de desinfección, planillas y seguimiento.







“El salvoconducto lo habilita para poder atender sus necesidades financieras, económicas, enfermedades, para el libre tránsito en la zona”, señaló.







“Lo mismo pasa con la gente que trabaja diariamente y debe cruzar la frontera, son parte de una lista excepcional que si bien se someten al control de sanidad tienen libre tránsito entre vecinos de localidades de las dos provincias”, expresó el jefe de la fuerza provincial.







Las personas que tienen propiedades en Corrientes también están incluídas en la misma autorización. “El posadeño que tiene algún tipo de propiedad en Ituzaingó, sobre todo le pedimos que no circule, se evalúa cada uno de los casos, eso hace lento el tránsito, se recomienda o que regrese o que en caso de suma necesidad pase. También se somete a los controles sanitarios en pueblos correntinos, que tienen sus propios protocolos. Como no es una zona de alto contagio, no hay mayor preocupación”, argumentó. Tanto los correntinos como los posadeños que van a los pueblos correntinos aledaños deben presentar este salvoconducto.







Por otra parte, Cabrera desestimó versiones que circularon sobre personas que intentaron ingresar por San Carlos, Corrientes, ruta de acceso terrada. “Fuimos a constatar y había controles de la Policía de San Carlos y el destacamento de la Policía de Corrientes que está en el límite. Además ese camino es intransitable para vehículos”, afirmó.







